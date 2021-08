Beitske Visser is uit het ziekenhuis ontslagen na de kettingbotsing in de kwalificatie van de W-Series op Spa-Francorchamps. Na de verdere controles in het ziekenhuis bleek ze ongedeerd te zijn.

Vrijdagmiddag vond op Spa-Francorchamps de kwalificatie voor de W-Series, waaraan enkel vrouwelijke coureurs deelnemen, plaats. Vroeg in die sessie ging het al fout toen plots de regen viel terwijl iedereen op slicks reed. De een na de ander gleed van de baan in Eau Rouge, waarna ze boven bij de Raidillon tegen elkaar knalden. Zes coureurs raakten betrokken bij de kettingbotsing. Vier van die coureurs konden weer direct bij hun teams terugkeren, twee coureurs, Beitse Visser en Ayla Agren, werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere controles.

Agren bleek in orde en was al vrij snel uit het ziekenhuis ontslagen. Bij de CT-scan van Visser kwamen geen verwondingen naar voren, wel bleef ze nog iets langer in het ziekenhuis in afwachting van de X-ray van haar benen. Toen ook die in orde bleken te zijn werd de 26-jarige Friezin ontslagen uit het ziekenhuis.

“Bedankt voor al jullie berichten”, tweette Visser vrijdagavond. “Dat was eng, maar ik denk dat ik een engeltje op mijn schouder had. Ik heb erge pijn, maar gelukkig geen breuken.”

Zaterdag vindt de race van de W-Series plaats. Deze gaat om 16:30 uur van start.

Foto: BSR Agency