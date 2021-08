W-Series-coureurs Beitske Visser en Ayla Agren zijn naar het ziekenhuis gebracht voor ‘verdere controles’ na een zware kettingbotsing bij Eau Rouge in de kwalificatie op Spa-Francorchamps.

In de kwalificatiesessie voor de W-Series op Spa-Francorchamps ging het verschrikkelijk fout toen plots de regen viel in de eerste sector van het circuit. Meerdere coureurs verloren de controle over de auto in Eau Rouge, waarna ze boven bij de Raidillon tegen de bandenstapels – en elkaar – knalden. Het werd een kettingbotsing waarbij uiteindelijk zes coureurs betrokken raakten.

Alle coureurs worden medisch onderzocht. Vier van de zes betrokken coureurs konden wel al naar hun teams terugkeren. De Nederlandse Beitske Visser, die de zwaarste klappen te verduren kreeg bij de kettingbotsing, en Ayla Agren zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere controles. Op beelden was te zien dat Visser zelf uit de auto kon kruipen, maar er daarna wel even bij ging liggen. De W-Series belooft later met nog meer updates te komen over de precieze toestand van de betrokken coureurs. De kwalificatie werd na de rode vlag weer hervat. Jamie Chadwick veroverde de poleposition.

De W-Series is een van de bijprogramma’s van de Formule 1 dit weekend. Zaterdag om 16:30 uur staat de race van de raceklasse waaraan enkel vrouwelijke coureurs meedoen op de planning.