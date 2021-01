Beitske Visser in 2021 met Flörsch en Calderón actief in WEC

Beitske Visser mag zich opmaken voor haar eerste volledige seizoen in het World Endurance Championship (WEC). De Nederlandse zal samen met Sophia Flörsch en Tatiana Calderón voor Richard Mille Racing uitkomen in de klasse waar ook de prestigieuze 24 Uur van Le Mans onder valt.

Aan de 24 Uur van Le Mans deed ze in 2020 ook al namens Richard Mille Racing mee met deze volledig vrouwelijke line-up, met een dertiende plaats als resultaat. Visser, Flörsch en Calderón raceten toen in de LMP2, de klasse waaraan ze ook in 2021 in het WEC deelnemen.

❗️ANNOUNCEMENT❗️very happy to continue this year with @Richard_Mille Racing together with @SophiaFloersch and @TataCalde again!! And we will step up to the @FIAWEC 💪 can’t wait to get started!! @fiawim pic.twitter.com/Ss6qXcVaqg — Beitske Visser (@beitskevisser) January 20, 2021

Voor Visser betekent het dat haar agenda lekker volloopt: behalve aan het WEC doet ze in 2021 namelijk ook weer mee aan de W Series, het formulekampioenschap voor vrouwen. In 2019 finishte ze als tweede in de W Series, in 2020 ging het seizoen niet door vanwege de coronacrisis.

Lees ook: Beitske Visser doet met Flörsch en Calderón mee aan 24 Uur van Le Mans

De 25-jarige Visser zat vorig jaar desondanks zeker niet stil. Zo won ze de W Series’ esports-titel, deed mee aan de 24 Uur van Dubai, de Sportscar Challenge op Daytona en reed naast de 24 Uur van Le Mans ook nog vier wedstrijden in de European Le Mans Series met Richard Mille Racing.

Lees ook: Beitske Visser na LMP2-debuut: ‘Moest snel grote stappen zetten, maar veel geleerd’