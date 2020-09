Beitske Visser doet met Flörsch en Calderón mee aan 24 Uur van Le Mans

Visser, die eerder dit jaar ook al twee races in de European Le Mans Series reed voor het team, neemt de plek in van Katherine Legge. Legge stond aanvankelijk op de deelnemerslijst met Flörsch en Calderón, maar is nog herstellende van een tijdens een testrit opgelopen blessure.

Het drietal doet voor Richard Mille Racing Team met een ORECA – Gibson mee in de LMP2, de op één na snelste klasse op Le Mans. Het trio vormt niet de enige compleet vrouwelijke line-up: in de GTE-AM vormen Rahel Frey, Manuela Gostner en Michelle Gatting ook samen een team.

Lees ook: Beitske Visser na LMP2-debuut: ‘Moest snel grote stappen zetten, maar veel geleerd’

Qua Nederlandse inbreng doet in de LMP2 ook Racing Team Nederland mee, met Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd, net als Renger van der Zande voor DragonSpeed USA. Job van Uitert van United Autosports en Ho-Pin Tung van Jackie Chan DC Racing komen ook uit in de LMP2.

In de GTE-Am doen verder Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde nog mee. De 24 Uur van Le Mans wordt op 19 en 20 september verreden. De start is zaterdag de 19e om 14:30 uur. Op FORMULE1.nl vind je binnenkort een speciale Paddockpraat-podcast over Le Mans, met Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en Allard Kalff aan tafel.

❗️24H LEMANS❗️Really excited to be racing at one of the biggest races in the world with @Richard_Mille Racing in LMP2 together with @SophiaFloersch and @TataCalde 💪 @fiawim pic.twitter.com/WSfaJTHXEe

— Beitske Visser (@beitskevisser) September 8, 2020