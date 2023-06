Volgens Beitske Visser is het niet ondenkbaar dat we een vrouw achter het stuur gaan zien in de Formule 1. Er zijn nu meer kansen dan vroeger, al zijn de vooroordelen nog niet afgenomen.

Er is een opmars van vrouwen in sporten die jarenlang werden gedomineerd door mannen, denk aan het voetbal en de wielersport. Gaan we ooit een vrouw in de Formule 1 zien? “Ik zie geen enkele reden waarom het niet zou kunnen,” antwoordde Visser in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Het is natuurlijk een lastig verhaal omdat er überhaupt al weinig vrouwen zijn die karten. De pool waaruit gekozen kan worden is dan ook veel kleiner. Daarnaast moet je ook het financiële plaatje goed hebben en de kans krijgen. Kortom, het zijn heel veel factoren die de goede kant op moeten vallen.”

In de autosport ging helaas de stekker uit de W Series, maar zag de F1 Academy dit jaar het levenslicht. Vergroot dit de kans, of vechten de vrouwen nog steeds tegen alle vooroordelen in deze sport? “Er zijn nu zeker meer kansen dan vroeger toen ik begon. Er zijn meer initiatieven die helpen, maar er zijn niet minder vooroordelen. Al komt 99 procent van deze vooroordelen van mensen die niet in de autosport zitten. Als je kijkt in de paddock naar andere rijders, monteurs, engineers en teams, dan krijg ik namelijk wel het respect en word ik gelijk behandeld. Het is meer de buitenwereld en met name op social media waar je die vooroordelen hebt.”

De gehele podcast is terug te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via de speler hieronder:



