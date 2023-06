Samen met Beitske Visser gaan we de bijzondere editie van Le Mans nabespreken. Niet alleen werd de 100e verjaardag van deze legendarische race gevierd, maar ook de terugkeer van enkele grote merken zoals Ferrari. En wat voor een comeback maakten zij na vijftig jaar! Zowel de pole position als de winst werden binnengesleept. Ook bellen we met Renger van der Zande die knap vierde werd in de Hypercar-klasse. En hoe zit het met de GP van Canada? Gaat Max Verstappen er weer met de winst vandoor?

Met Beitske gaan we ook nog even de diepte in op het gebied van haar carrière en vrouwen in de autosport. Hoe nu verder nadat de stekker eruit ging bij de W Series, waar liggen haar ambities en gaan we ooit nog een vrouw in de Formule 1 zien?

Tenslotte blikken we zowel met Renger als Beitske vooruit op de Grand Prix van Canada. Wie o wie kan het Verstappen moeilijk maken op het Circuit Gilles Villeneuve? En is die beruchte ‘Wall of Champions’ na de laatste chicane nou echt zo gevaarlijk als men roept? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

