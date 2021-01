Beitske Visser ziet verandering: ‘Binnen tien jaar weer een vrouwelijke F1-coureur’

De Nederlandse Beitske Visser denkt dat er binnen tien jaar weer een vrouw in de Formule 1 racet. Wie, is een lastiger vraag. “Want het hang van veel factoren af.”

Visser, 25, heeft de Formule 1 zelf al uit haar hoofd gezet, vertelt ze in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. “Het is geen realistisch doel meer. In de Formule 2 racen kost al twee miljoen”, weet Visser, die het zelf qua ‘Formule 1-ladder’ in 2015 tot en met de GP3 schopte, de klasse die toen net onder de GP2 zat, wat nu de Formule 2 is. “En de Formule 1 is daarna nog vele malen duurder.”

“Ik heb dat geld gewoon niet”, erkent Visser, die benadrukt dat het ‘van veel factoren afhangt’ of je als coureur de Formule 1 haalt. “Zoals hoe snel je bent, de steun die je hebt en die dus nodig is en of je hard wil werken om er te komen.” Gevraagd of ze een vrouw kan noemen die goede kans maakt de Formule 1 te halen, moet ze even nadenken. “Moeilijk. Een naam noemen, gaat eigenlijk niet.”

Toch twijfelt Visser er niet aan dat er ‘binnen tien jaar een vrouwelijke coureur in de Formule 1 is’. “Er is namelijk al veel veranderd. Niet alleen qua coureurs, je ziet ook steeds meer vrouwelijke monteurs en engineers. Dat is al een goede stap, helpt met de diversiteit. Het is van alle kanten goed dat vrouwen de top halen – niet alleen in de autosport, maar ook in andere sporten en het bedrijfsleven.”

“Ik denk dan ook dat de Formule 1 er klaar voor zal zijn een vrouwelijke coureur te hebben”, vervolgt de Friezin, die de autosport pakweg de afgelopen tien jaar ook al heeft zien veranderen. “Toen ik kartte, was ik het enige of één van de weinige meisjes. Op de baan, maar ook in de paddock. Laatst keek ik echter rond op de kartbaan in Portimão en ik heb nog nooit zoveel meiden in de paddock gezien als daar.”

Een paar jaar terug ontmoette Visser ook het nieuwe Ferrari-talent Maya Weug (16) al eens op de kartbaan. Dat Weug in het Ferrari-programma is opgenomen, is ‘een enorme kans voor haar’, denkt Visser. De laatste vrouw aan de start van een Grand Prix was Lella Lombardi, in 1976. In 1992 was Giovanni Amati de laatste vrouwelijke coureur die zich probeerde te kwalificeren, zonder succes.

2021 belooft voor Visser zelf overigens een druk jaar te worden, met een dubbel programma in de W Series en het WEC. “Maar dat is alleen maar goed. Ik zou het liefst elk weekend racen.” Het doel in de W Series is de titel: “In 2019 werd ik tweede, dus ik kan het maar één plekje beter doen. Ik wil dus winnen, maar dat willen er wel meer. Het wordt dus niet makkelijk.”