Nederlandse Maya Weug eerste vrouwelijke kadet Ferrari Driver Academy

Het nieuwste lid van de Ferrari Driver Academy is Nederlands én een meisje. De Maya Weug is als beste uit de bus gekomen bij het FIA Girls on Track-Rising Stars-programma. De 16-jarige Weug zal nu namens Ferrari in een F4-kampioenschap gaan uitkomen: “Dit is het bewijs dat ik er goed aan heb gedaan een racecarriére na te streven.”

Het programma is opgezet door FIA Women in Motorsport Commision waar Ferrari-directeur Laurent Mekies aan het hoofd van staat. Het programma heeft als doel jonge getalenteerde meisjes van tussen de 12 en 16 te steunen in hun carrière als professioneel coureur. Maya Weug is de eerste vrouwelijke coureur die door Ferrari in de FDA wordt opgenomen: “Maya zal het hele jaar bij ons blijven en meedoen in een F4-kampioenschap, de eerste stap in de single seaters op weg naar de Formule 1”, zegt teambaas Mattia Binotto.

Weug zelf is uiteraard in de wolken. Haar moeder is Belgisch, haar vader Nederlands (waar hebben we dat eerder gezien?) en ze werd geboren in Spanje. Op haar zevende stapte Weug in bij de karts en sindsdien was er geen houden meer aan. “Ik zal deze dag nooit vergeten. Ik ben zo blij om de eerste vrouw te zijn die toetreedt tot de FDA. Ik zal alles geven om het in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen. Ik ben dat Ferrari-uniform waard, ik kan niet wachten om naar Maranello te komen en aan de voorbereiding te beginnen.”