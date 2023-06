De W Series is onder bewind geplaatst, de laatste stap voor een definitief faillissement. De raceklasse voor vrouwen bevond zich al langere tijd in financieel zwaar vaarwater. Een terugkeer op termijn wordt echter nog niet uitgesloten.

Het laatste seizoen van de W Series werd door geldproblemen al vroegtijdig stopgezet. In 2022 hadden er nog drie extra races moeten worden gereden, maar die werden allemaal geannuleerd. In eerste instantie werd nog wel aangekondigd dat de serie in 2023 terug zou keren, maar daarna bleef het angstvallig stil.

Nu is de serie dus onder bewind geplaatst. Door gebrek aan investeerders en hoge schulden kan de organisatie de financiën niet meer rond krijgen. Dat betekent niet per se dat er een definitief einde komt aan de competitie. De nieuwe bewindvoerders maken duidelijk dat zij er alles aan gaan doen om de serie terug te laten keren in de toekomst. De komende tijd zullen zij gesprekken blijven voeren met mogelijke investeerders om de opties te bekijken.

Doel om vrouwen te laten racen

De competitie werd in 2019 opgericht met als doel om vrouwelijke coureurs een kans te geven zich te bewijzen. In totaal draaide de W Series drie jaar lang. Alle drie de kampioenschappen werden gewonnen door Jamie Chadwick. Nederlander Beitske Visser eindigde twee keer als tweede. Sinds dit jaar heeft de Formule 1 de F1 Academy opgestart, een andere competitie met een vergelijkbaar doel als de W Series.

