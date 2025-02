Jacques Villeneuve keert terug naar het Formule 1-team van Williams. Dat maakte de Britse renstal maandag bekend. Bijna dertig jaar nadat de Canadees zijn eerste en enige wereldkampioenschap won met Williams, wordt hij nu ambassadeur van het team. Jenson Button en Jamie Chadwick blijven ook aan als vertegenwoordigers van het historische Britse merk.

“Williams is een cruciaal onderdeel van mijn leven geweest”, reageerde Villeneuve in een officieel persbericht. “Ik heb hele dierbare herinneringen aan die tijd. Ik ben extatisch om weer deel uit te maken van de familie, het erfgoed van het team te vieren en tegelijkertijd de toekomst te ondersteunen.” Villeneuve won in 1997 Williams’ laatste coureurstitel. Het was pas zijn tweede jaar in de Formule 1; eerder had hij al het IndyCar-kampioenschap opgeëist.

‘Perfecte ambassadeurs’

Vaste Williams-ambassadeurs Jenson Button en Jamie Chadwick blijven ook nauw verbonden aan de Britse renstal. Button, die in 2000 zijn Formule 1-debuut maakte bij het team, werd in 2009 wereldkampioen met het toenmalige Brawn GP. Na zijn pensioen in 2016 voegde hij zich in 2019 opnieuw bij Williams. Chadwick is drievoudig kampioen in de W Series en werd in 2019 opgenomen in de gelederen van het team.

“Het is een voorrecht om Jacques, Jenson en Jamie bij het team te hebben”, liet teambaas James Vowles weten. “Samen kunnen ze dit iconische team perfect vertegenwoordigen; de geschiedenis die we hebben geschreven, onze traditie om te investeren in toekomstige kampioenen en autosport toegankelijker te maken, en onze ambitie om opnieuw geschiedenis te schrijven. Jenson en Jacques maakten hun Formule 1-debuut bij Williams en werden wereldkampioen, terwijl Jamie grenzen heeft verlegd voor vrouwen in de autosport. We zijn erg blij dat ze deel uitmaken van het volgende hoofdstuk in het verhaal van Williams.”

Jacques Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen met het team van Williams (Motorsport Images)

