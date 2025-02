Andrea Kimi Antonelli maakt binnenkort zijn debuut in de Formule 1. De 18-jarige Italiaan neemt het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes over. Daardoor is de druk extra hoog voor deze oogappel van teambaas Toto Wolff; in de voetsporen treden van een zevenvoudig wereldkampioen is geen gemakkelijke opgave. Zelf benadrukt Antonelli dat hij Hamilton nooit zou kunnen vervangen.

Na lang wikken en wegen maakte Mercedes vorige zomer bekend dat Andrea Kimi Antonelli in 2025 zijn opwachting maakt in de Formule 1. Na het plotselinge vertrek van stercoureur en meervoudig kampioen Lewis Hamilton koos de Duitse renstal voor nieuw bloed. Met het oog op de toekomst viel de keuze op de 18-jarige Antonelli, een talentvolle Formule 2-debutant uit de Mercedes-gelederen. Na een aantal – al dan niet succesvolle – vrije trainingssessies wordt Antonelli in 2025 fulltime coureur en moet hij de leegte opvullen die Hamilton achterlaat.

Toch benadrukt Antonelli, in aanloop naar de testdagen en de openingsrace in Melbourne, dat hij ‘gewoon’ de volgende Mercedes-coureur wil zijn. Hamilton vervangen is volgens hem geen optie. “Ik voel me gewoon de nieuwe Mercedes-coureur,” verklaarde hij tijdens een teamevenement tegenover Sky Sports. “Natuurlijk zegt iedereen dat ik Lewis Hamilton kom vervangen, maar ik denk niet dat dat klopt. Hij is zo’n groot figuur in de sport en heeft zoveel voor mensen betekend. Ik ben gewoon de volgende coureur en wil mijn eigen weg gaan.”

‘De Formule 1-wereld is wreed’

Antonelli erkent dat zijn eerste seizoen in de Formule 1 een vuurdoop zal worden. De jonge Italiaan maakte vorig jaar pas zijn debuut in de Formule 2, nadat hij de Formule 3 had overgeslagen. Nu staat hij ineens in de schijnwerpers bij een van de meest gerespecteerde teams in de autosport. “Het wordt niet makkelijk,” legde hij uit. “Uiteindelijk voeg ik me bij de beste coureurs ter wereld. Daarbij kan de Formule 1-wereld soms erg wreed zijn.”

Desondanks vertrouwt Antonelli op een goede afloop. “Ik ga proberen gefocust te blijven op mezelf,” beloofde hij. “Ik neem elke dag zoals die komt en zal mezelf ieder weekend proberen te bewijzen. Bovendien heb ik straks goede mensen om me heen die me kunnen helpen om externe factoren te negeren.” Met zijn achttien jaar is Antonelli veruit de jongste coureur op de grid. Als hij in een van de eerste drie races in Australië, China of Japan zegeviert, verbreekt hij het huidige record van Max Verstappen en wordt hij de jongste racewinnaar ooit.

