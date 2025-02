Voor het team van Mercedes breekt een bijzonder seizoen aan. Na een uiterst dominante periode kon de Duitse renstal zich de afgelopen drie jaar, mede dankzij de nieuwe ground effect-reglementen, maar zelden meten met de concurrentie. Het team heeft inmiddels afscheid genomen van Lewis Hamilton en kijkt nu naar George Russell en de piepjonge Andrea Kimi Antonelli om de punten te scoren. Teambaas Toto Wolff realiseert zich dat Mercedes een nieuwe weg in moet slaan.

In aanloop naar het nieuwe seizoen lanceerde het team een nieuw partnerschap met kledinggigant Adidas. Tijdens de officiële presentatie van de nieuwe kleding werd Toto Wolff gevraagd naar de toekomst van Mercedes. Hoe kijkt hij nu naar het afscheid van Lewis Hamilton? “Het was goed voor ons allebei”, reageerde de Oostenrijker tegenover Sky Sports. “Als je Hamilton zag staan tijdens zijn eerste optredens voor Ferrari — die foto voor het huis van Enzo Ferrari was gewoon iconisch.”

Het nieuwe Mercedes

“Tegelijkertijd slaan wij als Mercedes een andere weg in”, vervolgde hij. “We proberen onszelf opnieuw uit te vinden met een jonge coureur”, doelde hij op de 18-jarige Antonelli. “Zo hebben we een combinatie van een ervaren rijder die races heeft gewonnen en een nieuweling die zijn sporen gaat verdienen.” Het is nog maar de vraag of het team dit jaar competitief genoeg is om mee te dingen naar overwinningen. Mercedes kende in 2024 opnieuw wat ups en downs als gevolg van de zogeheten ground effect-reglementen. Dit jaar moet het de ontwikkelingen van de huidige auto ook nog eens combineren met de voorbereidingen voor 2026 en de nieuwe technische reglementen.

“We hebben nu al zo lang met de huidige regels te maken”, legde Toto Wolff uit. “Heel veel valt er niet meer te winnen. We hebben ingezien waar onze auto tijd liet liggen, maar dat gezegd hebbende, is het nog steeds lastig om een auto te ontwikkelen die in de basis goed is op alle circuits. Vorig jaar waren we weliswaar verpletterend in Las Vegas, Silverstone en Spa, maar in andere races stelden we teleur. De kans is groot dat er dit jaar weer vier à vijf teams heel dicht bij elkaar zitten, wat natuurlijk goed is voor de sport. Tegelijkertijd wordt het ook heel interessant om te zien hoe de prioriteiten worden gesteld met oog op 2026.”

