Nog maar een paar weken wachten, en dan begint een nieuw Formule 1-seizoen. Het belooft een spannend jaar te worden, mede dankzij de vele nieuwe gezichten in de sport. Liefst vijf nieuwkomers staan te popelen om hun officiële debuut te maken. In de moderne Formule 1 stromen maar zelden zoveel talenten tegelijk door vanuit de opleidingsklassen. In een nieuwe documentaire doen deze rookies hun verhaal.

Na een jaar zonder wijzigingen in het rijdersveld – de tussentijdse promoties van Franco Colapinto en Liam Lawson daargelaten – staat er in 2025 veel te veranderen. Vijf nieuwkomers maken hun opwachting, onder wie Isack Hadjar (Visa RB), Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en Jack Doohan (Alpine). In Rookies, een nieuwe documentaire van F1TV, maak je kennis met deze debutanten en volg je hun carrières in de aanloop naar de Formule 1.

‘Ongekend’

“Ik ben ongelooflijk trots om de progressie van deze Formule 1-groentjes te zien,” reageerde Bruno Michel, CEO van de Formule 2 en de Formule 3. “Ze hebben allemaal uitzonderlijk hard gevochten voor hun plaats op de grid. Het feit dat ze de top van de autosport hebben bereikt, toont niet alleen aan dat ze enorm toegewijd zijn, maar ook dat ze zich goed hebben kunnen voorbereiden in de juniorklassen. Ik wens Gabriel, Isack, Oliver, Andrea en Jack het allerbeste voor de toekomst.”

LEES OOK: Contracten F1-coureurs | Bekijk hier de grid voor 2025

Ian Holmes, directeur mediarechten en contentcreatie bij de Formule 1, voegde daaraan toe: “Dit jaar is werkelijk ongekend. We verwelkomen vijf nieuwe coureurs uit de Formule 2 op de Formule 1-grid. Ik ben verheugd dat we het verhaal van hun carrières kunnen delen nu ze zich voorbereiden op deze volgende stap. Ik kan niet wachten om ze in Melbourne op de startgrid te zien staan.” Rookies is nu te zien op F1TV.

De nieuwe documentaire ‘Rookies’ is nu te zien op F1TV (Formula1.com)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland). De Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.