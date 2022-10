Het seizoen van de W Series, de raceklasse waar enkel vrouwelijke coureurs aan meedoen, zit erop. Dat was niet de planning, aangezien er nog drie races op de kalender stonden. De W Series kampt met financiële problemen en slaat deze races daarom over, in de hoop in 2023 weer te kunnen racen.

In Singapore werd al duidelijk dat de toekomst van de W Series onzeker was. Er kwamen berichten dat de raceklasse, in 2019 opgericht met als doel vrouwelijke coureurs een kans in de autosport te geven, met een netto-schuld van zo’n 8,3 miljoen euro kampt. Daardoor was er al twijfel of de resterende drie races, één in Austin en twee in Mexico, wel verreden zouden worden.

Dat gaat nu dus niet meer gebeuren. Het seizoen van de W Series, een van de voorprogramma’s van de Formule 1, is voortijdig ten einde gekomen omdat de organisatie nu de focus naar 2023 verlegt. Door de laatste drie races van het seizoen te schrappen bespaart de W Series geld dat volgend jaar nodig is. Daardoor is Jamie Chadwick voor de derde maal op rij tot kampioen gekroond. De Nederlandse Beitske Visser won de laatste race van het seizoen in Singapore.

Lees ook: Grote zorgen om voortbestaan W Series door financiële problemen

De W Series-baas, Catherine Bond Muir, baalt van het noodgedwongen besluit om het seizoen 2022 in te korten. “Het is met zowel grote droefheid als frustratie dat we aankondigen dat onze langverwachte laatste drie races van het seizoen 2022 in Austin en Mexico niet doorgaan”, zegt Muir.

“Als start-up in pas ons derde raceseizoen werken we altijd hard aan een regelmatige financiering terwijl we ons bedrijf blijven groeien, maar door recente onvoorziene omstandigheden waar de W Series geen invloed op heeft, hebben we de middelen die ons toekomen niet ontvangen. Daarom hebben we helaas moeten besluiten onze kalender dit seizoen niet af te werken”, aldus Muir.

Lees ook: Chadwick wil ‘binnen vijf jaar’ Formule 1 bereiken

De teleurstelling over dit seizoen blijft aanwezig, maar Muir is positief over de toekomst van de W Series. “Hoewel we nog niet in een positie verkeren om een formele aankondiging te doen, zijn er veel positieve gesprekken gaande en delen alle partijen onze passie voor en geloof in onze missie om ons ongelooflijke veld van vrouwelijke coureurs een platform te bieden om hun talenten te tonen en te racen voor enthousiaste fans over de hele wereld. We doen er alles aan om de financiële gezondheid van ons bedrijf op lange termijn te waarborgen en we kijken uit naar de verdere groei en het succes van de W Series.”