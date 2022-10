Er heerst grote onzekerheid over het voortbestaan van de W Series, de raceklasse waaraan enkel vrouwelijke coureurs deelnemen. De W Series, een van de voorprogramma’s van de Formule 1, kampt met grote financiële problemen, meldt The Telegraph.

De W Series is in 2019 opgericht met als doel om vrouwelijke coureurs voor te bereiden op een grote carrière in de autosport, met als ultiem doel het opleiden van een vrouwelijke coureur die de Formule 1 bereikt. Daar is de raceklasse nog niet in geslaagd en het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.

De W Series zou volgens The Telegraph namelijk kampen met enorme schulden. Het zou gaan om een netto-schuld van 7,5 miljoen pond, zo’n 8,3 miljoen euro. Er zou bovendien minder personeel zijn meegestuurd voor de race in Singapore, waar de coureurs onder meer zelf hun racestoeltjes naar het circuit moesten dragen en er voor de vrije training enkel een livetiming online beschikbaar was, geen beelden vanaf het circuit.

Het is daardoor des te meer onzeker of de W Series het gehele seizoen, dat na de race in Singapore nog twee races zou tellen, kan afmaken. Inmiddels zijn de coureurs geïnformeerd over de gang van zaken, meldt Reuters. Jamie Chadwick, tweevoudig kampioene van de W Series, vond het ‘erg cool om te zien hoeveel deze klasse voor iedereen betekent’, toen zij en haar collega’s het nieuws te horen kregen.

“Het is een enorme kans geweest voor ons allemaal en ik denk dat er een beetje emotie bij komt kijken en we willen het allemaal natuurlijk niet zien gaan”, voegt Chadwick, die dit weekend voor de derde keer kampioen kan worden, toe. “In die zin willen we allemaal zoveel mogelijk strijden om de raceklasse op de juiste manier te helpen en te ondersteunen.”

De oprichter van de W Series, Catherine Bond Muir, blijft optimistisch. “Er zijn veel gesprekken gaande”, aldus Muir, die gelooft dat de raceklasse het zal overleven. Een garantie dat dit seizoen voltooid zal worden kon zij echter niet geven.