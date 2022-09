Tweevoudig W-Series-kampioen Jamie Chadwick is ervan overtuigd dat zij ‘binnen vijf jaar’ de Formule 1 kan bereiken. Daar moet dan wel veel voor gebeuren, plaatst zij meteen de kanttekening.

De Formule 1 heeft al sinds 1976 geen vrouwelijke coureur meer gezien, toen Lella Lombardi deelnam aan de koningsklasse van de autosport. De W Series, een raceklasse waar enkel vrouwelijke coureurs aan meedoen, moet ervoor zorgen dat er op de lange termijn weer een vrouw in de Formule 1 zal rijden.

Of dat al binnen vijf jaar mogelijk is, betwijfelde Formule 1-baas Stefano Domenicali eerder dit jaar. Hij stelde dat er een wonder nodig is om dat te bewerkstelligen, al hoopt de Italiaan wel dat het op de langere termijn gaat gebeuren.

Lees ook: W Series-kampioen Chadwick blijft ontwikkelingsrijder bij Williams

Jamie Chadwick, die onlangs in de Indy Lights heeft getest op Sebring, ziet de uitspraken van Domenicali als motivatie om het tegendeel te bewijzen. “Het stoort me niet echt, om eerlijk te zijn”, zegt Chadwick tegen The Guardian. “Het is motivatie.”

“Het is zeker mijn doel om het binnen vijf jaar te bereiken”, doelt Chadwick op de Formule 1. “Ik moet in die tijd veel bereiken maar het is mijn doel om door de opstapklassen op te klimmen, succesvol te zijn en binnen vijf jaar in de Formule 1 te rijden.”

Chadwick hoopt in de Indy Lights aan de slag te kunnen gaan, omdat zij dat als de perfecte opmaat ziet naar een zitje in de Formule 3. Vanaf dan kan de 24-jarige Brit de gebruikelijke weg naar de Formule 1 bewandelen.

“Ik voelde me comfortabel met de auto”, blikt Chadwick terug op de test in de Indy Lights. “Het belangrijkste is dat ik me, door de lange races en hoeveelheid tests in de Indy Lights, in een goede positie kan brengen voor het jaar erop om nog een stap vooruit te zetten. Ik heb dan extra tijd gehad om me te ontwikkelen, zowel fysiek als als coureur.”