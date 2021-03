W Series-kampioen Chadwick blijft ontwikkelingsrijder bij Williams

W Series-kampioen Jamie Chadwick blijft aan het team van Williams verbonden als ontwikkelingscoureur. Chadwick is al sinds 2019 werkzaam voor de renstal uit Grove.

“Ik heb tot op heden enorm genoten van mijn tijd bij Williams en ben ontzettend blij dat ik als development driver kan aanblijven”, reageert Chadwick zelf. “Ik heb het gevoel dat ik steeds beter word als coureur, en mijn tijd in de simulator zal komend seizoen van onschatbare waarde zijn.”

De 22-jarige Chadwick werd in 2019 kampioen in de W Series en verdedigt haar titel – nadat het kampioenschap in 2020 niet doorging – in 2021 in de raceklasse voor vrouwen. Daarnaast doet ze in 2021 mee aan de Extreme E, de nieuwe elektrische off-road klasse.

Volgens Williams-teambaas Simon Roberts is Chadwick ‘een geweldige ambassadeur voor vrouwen in de autosport’, terwijl haar werk in de simulator volgens Roberts zeer waardevol is voor Williams. “Jamie heeft een enorme drive en verlegt grenzen, wat we bij Williams allemaal ontzettend bewonderen. We verheugen ons erop dat ze ook in 2021 weer deel uitmaakt van ons team.”

