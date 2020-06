W Series-kampioen Chadwick krijgt financieel steuntje in de rug op weg naar F1

Goed nieuws voor Jamie Chadwick: de W Series-kampioen krijg een flink financieel steuntje in de rug van de Australische multimiljonair en automaker David Dicker én heeft voor dit jaar een zitje verkregen bij topteam PREMA in de regionale Formule 3. Het doel blijft hetzelfde: de Formule 1 in ‘2023 of 2024’.

Dat laatste verklaart Chadwick tegenover de BBC, met de Britse die de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur sinds Lella Lombardi hoopt te worden. Na Lombardi, in 1976, probeerden Divina Galica, Desiré Wilson en Giovanni Amati het nog, maar zij slaagden er niet in zich voor een Grand Prix te kwalificeren. Susie Wolff was in 2015 de laatste vrouwelijke coureur die als testrijder tijdens een weekend in actie kwam.

Chadwick, die vorig jaar de W Series won, een klasse voor alleen vrouwelijke coureurs, kan nu op steun rekenen van de Australische multimiljonair David Dicker en zijn autofabrikant Rodin Cars. “Een droom die uitkomt”, noemt ze het. “Met een kleiner budget zou ik niet voor een topteam als PREMA kunnen racen en mijzelf ook niet de best mogelijke kans kunnen geven om te laten zien dat ik een plekje in de Formule 1 verdien.”

De 22-jarige Chadwick versloeg Beitske Visser vorig jaar in de strijd om de W Series-titel en streek 550.000 euro prijzengeld op. “Om in de Formule 3 te rijden, heb je echter al snel het dubbele nodig”, prijst ze zich nogmaals gelukkig met de steun van Dicker en Rodin Cars. “Ik heb nu de steun en structuur die ik nodig heb op mijn pad”, zegt ze tegen The Telegraph. “Hopelijk is de Formule 1 niet ver weg.” Ze heeft haar voet daarbij al tussen de deur, want ze is ook ontwikkelingscoureur van Williams.

