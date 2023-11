De eerste vrouwelijke F1-kampioen is volgens voormalig engineer Rob Smedley slechts een kwestie van tijd. Maar daarvoor moet het volgens hem al beginnen bij het karten, en dat is precies waar hij zich nu op gaat richten.

Vrouwen in de Formule 1. Het is een onderwerp waar het in recente jaren steeds vaker over gaat. Aston Martin liet testcoureur Jessica Hawkins recentelijk in hun auto rijden. Daarmee was Hawkins de eerste vrouw in vijf jaar tijd die achter het stuur van een F1-auto zat. De CEO van Rodin Carlin beloofde Jamie Chadwick in een van hun auto’s te zetten als zij goedgekeurd werden als F1-team. De Formule 1 zelf heeft ook al een opleidingstraject voor vrouwelijke coureurs gestart, namelijk de F1 Academy. Marta Garcia werd daar vorige maand de eerste kampioen van, terwijl het Bianca Bustamante een plekje in de McLaren Driver Academy opleverde.

Maar ondanks alle extra aandacht lijkt het nog verre toekomstmuziek dat er daadwerkelijk weer een vrouw in de Formule 1 gaat rijden. Daar wil Rob Smedley verandering in aanbrengen. Smedley verdiende zijn sporen in de Formule 1 in verschillende technische rollen bij Jordan, Williams en Ferrari. Tegenwoordig werkt hij als directeur data systemen bij de Formule 1 zelf, maar is hij ook de baas van de Global Karting League in Engeland. En volgens hem wordt daar de basis gelegd voor de eerste vrouwelijke F1-kampioen.

“Ik geloof dat er geen enkele reden is waarom we geen vrouwelijke Formule 1-kampioen kunnen hebben”, vertelt Smedley aan Top Gear. “Wij willen erg graag meer vrouwen in de autosport zien. Er komen nu allerlei initiatieven op die wij allemaal steunen. Maar er zal niet één ding zijn dat dit probleem op gaat lossen. Wat wij graag willen doen is een minder traditionele sfeer creëren.”

Beginnen bij karten

Het probleem zit hem er volgens Smedley in dat er te weinig meisjes zijn die gaan karten. Tegen de tijd dat ze in de Formule 4 of vergelijkbare series terechtkomen, is nog maar zeven procent van de coureurs vrouwelijk. “Dat ga je niet oplossen door een man van middelbare leeftijd hierover te laten preken. Het werkt alleen als je jonge vrouwelijke coureurs hebt die in deze serie terecht komen en hun verhaal doen.”

“Wij proberen hier iets nieuws te doen”, vervolgt Smedley, die graag coureurs uit allerlei ondergerepresenteerde bevolkingsgroepen in zijn competitie ziet toetreden. “Tegelijkertijd zoeken we natuurlijk ook nog steeds coureurs met het talent om uiteindelijk in de Formule 1 te komen. We zullen uiteindelijk zien of het werkt of niet. En zo niet, dan is dat maar zo. Maar we hebben dan tenminste vrouwelijke coureurs de juist kansen gegeven om zich te ontwikkelen.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas: tijdschema, nieuws en meer

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde