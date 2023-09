Het Nieuw-Zeelandse bedrijf Rodin Cars, hoofdsponsor van Formule 2-team Carlin, heeft bevestigd dat de FIA hun aanmelding voor de Formule 1 heeft afgekeurd. In een persbericht, geciteerd door Automotive Daily, vertelt het bedrijf over het aanmeldingsproces en wat het team had gehoopt mee te brengen naar de Formule 1.

Rodin Carlin – de volledige naam van het F2-team dat vaak enkel als Carlin wordt aangeduid – is een van de vijf partijen die bekend hebben gemaakt zich aan te melden voor een plekje in de Formule 1 vanaf 2026. Formula Equal was er vroeg bij als nieuw project van voormalig BAR-baas Craig Pollock, maar na de oorspronkelijke aankondiging bleef het stil. HiTech, een Formule 2-rivaal van Rodin Carlin, bevestigde onlangs dat zij zich ook hebben aangemeld. Aziatische start-up LKY SUNZ vertelde in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine over hun ambities. Het team verzekerde zich afgelopen week nog van een miljard dollar aan sponsorgeld. Maar met afstand de grootste kanshebber was vanaf het eerste begin al Andretti Global.

Het was haast een publiek geheim dat de FIA de aanmeldingen vooral open had gezet om Andretti de Formule 1 in te loodsen. De timing was dan ook op zijn zachtst gezegd opvallend. Enkele weken nadat Michael en Mario Andretti zonder succes probeerden om een overeenkomst met de Formule 1 te bereiken, kondigde de FIA aan dat er een aanmeldingsronde voor nieuwe teams zou komen. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is ook openlijk voorstander van de toetreding van Andretti. Deze voorkeur lijkt ook een rol te hebben gespeeld in het beoordelingsproces, zo vertelt Rodin. “Helaas was onze aanmelding niet succesvol. Recente informatie suggereert, zoals we als vanaf het begin verwachtten, dat alleen Andretti goedgekeurd is.”

Gegarandeerd een vrouwelijke coureur

Het team vertelt verder nog wat het hoopte mee te brengen als Rodin Carlin inderdaad goedgekeurd zou worden. In totaal noemt Rodin zes punten waarin ze uitblinken. Het team vertelt onder andere financieel zelfstandig te zijn, eigen auto’s te kunnen ontwikkelen en een nieuwe markt aan te kunnen boren aangezien het het enige team uit het zuidelijk halfrond zou zijn. Ook vertelt het team een mogelijke samenwerking met Ferrari aan te kunnen gaan voor de vormgeving van de auto. Door de aanwezigheid in de Formule 2, 3 en 4 heeft het team ook een sterke basis voor een juniorenopleiding.

Het meest opvallende wat Rodin Carlin meldt in het persbericht, is dat er gegarandeerd een stoeltje vrijgehouden zou worden voor een vrouwelijke coureur. “We hebben tests gedaan met Liam Lawson, Jamie Chadwick en [F4-coureur] Louis Sharp. Op onze testlocatie in Nieuw-Zeeland reden ze in zowel een F3-auto als onze eigen FZed, een auto die iets sneller is dan een Formule 2-auto. Jamie deed het uitermate goed, en als zij beschikbaar is, dan zouden we haar zonder aarzeling in het Formule 1-stoeltje zetten.”

