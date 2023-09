Jessica Hawkins heeft een officiële test gereden voor Aston Martin. De Britse nam plaats in een AMR21, de auto waarmee het team in 2021 deelnam aan de Formule 1. Met haar test is zij de derde vrouw in tien jaar tijd die in een F1-bolide heeft gereden.

Hawkins is sinds 2021 verbonden aan Aston Martin, in de rol van brand ambassador. Daarbuiten heeft ze ook een uitgebreide carrière als coureur. Ze had onder andere deelgenomen aan elk seizoen van de W-Series, voordat die competitie failliet ging. Verder reed ze in verschillende Britse competities. Veel opvallender is haar werk buiten de baan om. Hawkins heeft namelijk als stuntcoureur werk gedaan voor verschillende Hollywood films, waaronder de nieuwste James Bond film en de Fast and the Furious reeks.

Met haar test is Hawkins de eerste vrouw in vijf jaar tijd die in een Formule 1-auto rijdt, en pas de derde vrouw in de afgelopen tien jaar. Formule 2-coureur Tatiana Calderon, die steevast achteraan reed in de competitie, voltooide in 2018 een test voor Alfa Romeo. Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, was in 2015 nog betrokken bij Williams en reed een vrije training voor het team. Daarmee is zij vooralsnog de laatste vrouw die deelnam aan een officiële Formule 1-sessie.

Hawkins zelf is in ieder geval erg blij met de kans die ze heeft gekregen. “Toen ik het voor het eerst hoorde, kon ik het amper geloven. Ik moest het een paar maanden lang geheim houden, wat bepaald niet makkelijk was! Het is het absoluut waard geweest en heeft me belangrijke inzichten gegeven. Er is niets wat ook maar in de buurt komt van de snelheid en de remmen van een F1-auto, en als ik naar mijn data kijk, dan ben ik ook erg trots op mijn prestatie. Het is een droom voor mij geweest om in deze auto te kunnen rijden. Ik heb al een tijdje klaar gestaan om die droom uit te laten komen.”

Veel meer dan een test zal Hawkins de komende tijd niet rijden voor Aston Martin. De Britse heeft namelijk geen superlicentie of trainingslicentie, en komt dus niet in aanmerking om aan een vrije training deel te mogen nemen.

