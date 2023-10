David Dicker, de CEO van Rodin Cars die met zijn team hoopte in de Formule 1 te belanden, wil ondanks de afwijzing door de FIA toch nog iets van zijn plannen bewerkstelligen. In een interview met The Mirror bevestigt de zakenman zijn steun aan Jamie Chadwick en moedigt hij andere teams aan haar een kans te geven in de Formule 1 en Formule 2.

Rodin Cars is de hoofdsponsor en grootste aandeelhouder van Carlin, een team uit de lagere raceklassen. Rodin Carlin was dan ook een van de vier gegadigden om een plekje in de Formule 1 te krijgen. Het team werd uiteindelijk afgekeurd door de FIA. CEO David Dicker laat het daar nog niet bij zitten. Op in ieder geval één punt moedigt hij nu ook de andere teams aan hem te steunen.

In het eerste bericht waarin Rodin Carlin aankondigde dat het team afgekeurd was, openbaarde Dicker ook het een en ander over de plannen van het team als het wel in de Formule 1 was gekomen. Een van de speerpunten was dat hij gegarandeerd een vrouwelijke coureur op de baan wilde zetten. De focus lag dan specifiek op drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick, die al enkele jaren met de sponsoring van Rodin rijdt. Dicker houdt voet bij stuk dat hij Chadwick graag in de Formule 1 wil zien.

“Men spreekt veel over dat we vrouwen in de Formule 1 moeten hebben”, oordeelt de zakenman. “Wij waren bereid dat te doen en ik ben ervan overtuigd dat Jamie goed in de F1 zou passen. Ik steun Liam Lawson al jaren, ik heb meer geld in zijn carrière gestopt dan Red Bull. We hebben hem en Jamie in dezelfde auto’s laten testen. Jamie kan het zeker aan, dus ik had haar met alle liefde in een F1-auto hebben gezet. Het gaat hier niet om makkelijk punten scoren ofzo, ik denk oprecht dat zij in de Formule 1 mensen zou kunnen verrassen.”

Formule 2

Het team komt dan misschien niet in de Formule 1, maar het blijft wel actief in de andere raceklassen. Met name de Formule 2, en volgens Dicker is het dan ook erg belangrijk dat Chadwick ook een kans in die competitie krijgt. De miljardair zegt dat hij het zelf niet kan garanderen voor volgend jaar, maar moedigt de rest wel aan om de Britse een kans te geven.

“Een van de F1-teams moet het lef hebben om haar in een F2-auto te zetten. Het gaat maar om twee miljoen euro hier. Andretti zou de beste kandidaat zijn, aangezien ze al voor Andretti rijdt op dit moment (in Indy NXT, red.). Al deze teams en mensen als Lewis Hamilton, die zeggen allemaal ‘we hebben meer vrouwen in F1 nodig, we moeten dit doen, we moeten dat doen’. Doe het dan ook!”

“Na volgend jaar zet ik haar zelf in één van mijn auto’s”, belooft Dicker. “Komend seizoen zit ik al volgeboekt, maar daarna zet ik haar in een F2-auto, zonder twijfel. Zolang iemand het wil betalen dan. Mogelijk doe ik dat ook zelf. Ik geloof in haar en vind dat ze erg veel talent heeft. Onder de juiste omstandigheden zal ze het erg goed doen.”

