Nu Rodin Carlin niet goedgekeurd is als nieuw Formule 1-team, kijkt de organisatie naar andere mogelijkheden om toch in de sport te komen. Een van de opties daarvan is het opkopen van een bestaand team, en dan specifiek AlphaTauri. Maar het prijskaartje wat daaraan hangt is volgens de baas wel wat te hoog.

Dat Andretti goedgekeurd is door de FIA als nieuw F1-team is natuurlijk geweldig nieuws voor Andretti, maar niet zo goed voor de overige kandidaten. Er waren nog drie andere teams die ‘in de finale stonden’ om het zo maar te zeggen. Een van die teams was Rodin Carlin, bekend uit de lagere competities die oplopen naar de Formule 1. Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, Robert Kubica, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo hebben allemaal op enig moment voor het team gereden voordat ze doorstroomden naar de Formule 1.

LEES OOK: FIA keurt Andretti officieel goed als elfde team in de Formule 1

Zoals de naam al doet vermoeden bestaat het team tegenwoordig eigenlijk uit twee verschillende organisaties. Carlin, het team dat al jaren actief is, en Rodin, een autobedrijf uit Australië. Aan het hoofd van Rodin staat miljardair David Dicker, die aangeeft het er niet bij te laten zitten. Mensen als Toto Wolff en Helmut Marko suggereerden dat in plaats van een nieuw team starten, het beter is om een oud team op te kopen. Dat is ook waar Dicker nu naar kijkt.

“Ik voer wel wat gesprekken over het opkopen van AlphaTauri”, vertelt de miljardair aan RACER. “Maar die prijs is gewoon te hoog. Je moet dit van de commerciële kant bekijken. Zakelijk gezien weet ik het allemaal niet zo zeker. Ik heb hier en daar wel wat gesprekken, maar niets wat heel concreet is. Hopelijk krijg ik de komende weken wat meer info over een paar dingen die ik heb lopen. Ik zou een team kopen als ik dacht dat dat een rendabele aanpak was. Acht of negen honderd miljoen neerleggen voor AlphaTauri is niet rendabel. Maar we moeten nu gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Toch neemt Dicker er geen genoegen mee als deze pogingen ook niet uitpakken zoals hij hoopt. “Ik heb nog wel een ander project lopen. Het is interessant en erg spannend, maar ik kan er nog niets over zeggen want het is nog niet helemaal rond. Maar laat ik het zo zeggen: ik ben erg pissig dat we niet in de Formule 1 zijn gekomen, dus ik ga niet in een hoekje zitten sikkeneuren. Zo ben ik nou eenmaal. Als je iets wil en het kan niet op de ene manier, dan zoek je een andere manier.”

