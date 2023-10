De FIA heeft Andretti Global goedgekeurd als nieuw team in de Formule 1. Het Amerikaanse team is nu doorverwezen naar Formula One Management (FOM) voor de volgende stap in het proces. Verschillende andere teams hadden zich ook gemeld, maar die zijn allemaal afgekeurd.

Met de goedkeuring van de FIA is het team van Andretti nog niet klaar. Het proces is nu doorgegeven aan de FOM, die moet besluiten hoe nu verder te gaan. Formeel is die keuze volledig aan de FOM en voorzitter Stefano Domenicali. In het verleden heeft Domenicali echter duidelijk gemaakt dat hij de wil van de teams in deze kwestie zal respecteren. Naar verluidt zijn de teams er niet zo happig op om een elfde uitdager toe te voegen.

Na het openstellen van de aanmelding hadden zich volgens de FIA erg veel verschillende kandidaten gemeld. Daarvan gingen vier teams door naar de tweede ronde: Andretti, Rodin Carlin, HiTech en LKY SUNZ. Vanaf het begin werd Andretti al als de enige serieuze kanshebber gezien, iets wat recentelijk door Rodin Carlin werd bevestigd in een persbericht waarin het team bekend maakte afgekeurd te zijn. Vlak daarvoor had LKY SUNZ zich nog van een miljard dollar aan sponsorgeld verzekerd en kon ook HiTech rekenen op een flinke financiële influx. Geen van de andere drie kandidaten is dus door de controle van de FIA heen gekomen.

De procedure

In een persbericht schrijft de FIA dat Andretti als enige team voldoet aan de ‘zeer strenge eisen’ van de FIA. Deze eisen waren onder andere sportieve en technische capaciteiten, financiële levensvatbaarheid, en de ervaring van het team. Daarnaast werd er ook nog gekeken naar duurzaamheid en positieve maatschappelijke invloed die het team met zich mee kan brengen.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem schrijft: “Ons doel was om alleen maar teams goed te keuren die aan alle criteria voldeden en konden bewijzen dat zij echt iets toe zouden voegen aan de sport. De FIA is verplicht iedereen goed te keuren die voldoet aan de eisen in onze procedure. Met onze keuze hebben we ons ook gehouden aan de regels van de Europese Unie over deelname aan motorsport. Andretti was het enige team dat aan alle criteria voldeed. Ik wil Michael Andretti en zijn team feliciteren, en alle andere teams bedanken voor hun interesse en deelname. Ook wil ik alle betrokken teamleden van de FIA bedanken voor hun inzet om een zorgvuldige beoordeling van alle ontvangen aanvragen te garanderen.”

Andretti vs F1

Andretti Global – zoals het team officieel heet – is een bekende naam in de motorsport. Het team van F1-kampioen Mario Andretti en zijn zoon Michael komt momenteel uit in IndyCar, IndyNXT, Supercars Championship en de Extreme E. Eerder nam de Amerikaanse renstal ook al deel aan de Formule E en de Amerikaanse Le Mans. Begin 2022 maakte het team bekend toe te willen treden tot de Formule 1.

Die aankondiging was het begin van een slepende procedure, waarin al snel duidelijk werd dat de huidige F1-teams helemaal geen behoefte hadden aan Andretti. Alleen McLaren-CEO Zak Brown en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem stonden ervoor open. Ben Sulayem uitte openlijk kritiek op de teams die dwars lagen. Zelfs de aankondiging dat Andretti de steun van General Motors en Cadillac had gekregen, leek weinig te veranderen. Pas begin 2023 kwam er een beetje schot in de zaak toen de FIA de aanmelding voor nieuwe teams openzette.

