De Formule 1 sloeg in 2018 de handen ineen met Amazon Web Services (AWS). Met deze technische partner onderging de sport sindsdien een ware transformatie: auto’s zijn tegenwoordig volgehangen met 200 tot 300 sensoren die alles meten. F1-adviseur en oud-engineer Rob Smedley roemt het gebruik van data.

Smedley is voormalig engineer van Felipe Massa bij zowel Ferrari als Williams en werd na zijn vertrek bij Williams door Ross Brawn aangesteld als directeur van het nieuwgevormde datasysteem binnen de F1. “In deze rol moest ik proberen de data die beschikbaar waren voor de teams nu ook te gebruiken om de betrokkenheid bij de fans te stimuleren. De systemen waren in die tijd binnen de Formule 1 erg ouderwets.”

Met de kennis van personeel dat afkomstig was van Formule 1-teams in combinatie met de hulp van AWS waren Smedley en co naar eigen zeggen in staat het tijd te keren: ouderwets werd nieuw en vooroplopend. “We waren in staat het volledig om te draaien. Nu zijn de systemen waarschijnlijk geavanceerder dan de systemen binnen de F1-teams zelf”, oordeelt hij.

De Brit roemt het gebruik van data – de techniek en de toepassing ervan was ook betrokken bij het ontwerpproces van de huidige F1-wagens. “Dit was de eerste keer dat de Formule 1 de FIA op zo’n manier ondersteunde. En de eerste keer dat de regelgeving zo zwaar werd ondersteund door gecentraliseerde technologie”, verduidelijkt hij.

“Als we dit bij de teams zouden neerleggen, hadden we waarschijnlijk tien verschillende antwoorden gekregen. En je kunt je wel voorstellen dat ze uiteindelijk met voorstellen zouden zijn gekomen die in hun eigen belang zouden zijn. Dit was de eerste keer dat we het zo gedaan hebben en ik denk dat deze filosofie absoluut de juiste filosofie is voor grote regelwijzigingen in de toekomst.”

‘Mooiste van Formule 1’

Tegenwoordig is hij zowel technisch adviseur van de Formule 1 als ambassadeur voor AWS. Mist hij na al die jaren de pitmuur niet?

De Brit, die destijds bewust de hectiek binnen een F1-team achter zich liet, begint te stralen. “Zolang ik leef zal ik dat onderdeel van de Formule 1 missen. Voor mij is het mooiste aan deze sport namelijk de competitie op de zondagmiddag. Hier wordt alles blootgelegd. Het is zo rauw, je kunt je nergens meer voor verschuilen. Het is jij en je team tegen de rest. Dat is het mooiste van Formule 1.”

