Jamie Chadwick, de drievoudig W Series-kampioene, blijft ook dit jaar verbonden aan de Williams Driver Academy. Zij maakt dit jaar de overstap naar de Indy NXT, maar ziet het verlengen van de samenwerking met Williams als hoop om alsnog de Formule 1 te bereiken.

Chadwick maakt sinds 2019 al deel uit van de Williams Driver Academy. De 24-jarige Britse coureur wordt gezien als een van de grootste kandidaten om als vrouwelijke coureur de overstap te maken naar de Formule 1. Zij maakte indruk in de W Series, het kampioenschap waaraan enkel vrouwelijke coureurs mogen deelnemen. Chadwick werd drie keer op rij kampioene in de W Series en begint dit jaar aan een nieuw avontuur in de Verenigde Staten.

Daar zal zij in de Indy NXT, voorheen bekend als de Indy lights, stappen namens het grote Andretti Autosport, dat de Formule 1 probeert te bereiken. Hoewel het niet de gebruikelijke stap is richting de Formule 1, ziet Chadwick de verlenging van de samenwerking met Williams als hoop om die droom alsnog te verwezenlijken.

“Het is geweldig dat ik mijn samenwerking met Williams verleng”, zegt Chadwick. “Ik kan al sinds 2019 rekenen op hun steun. De kans krijgen om me in het team te verdiepen en die Formule 1-droom levend te houden is heel belangrijk. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Als Williams Academy Driver zal Chadwick doorgaan met een gepersonaliseerd simulatorprogramma. Dat moet haar helpen vooruitgang te boeken als coureur, maar moet haar ook in staat stellen om het Formule 1-team van waardevolle informatie te voorzien.

Foto: Motorsport Images