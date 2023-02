De eerste naam van de nieuwe F1 Academy, bedoeld om vrouwelijke coureurs op weg te helpen in de opstapklassen van de Formule 1, is bekend. De 25-jarige Léna Bühler zal namens ART Grand Prix deelnemen aan de nieuwe raceklasse.

De F1 Academy is naast de W Series de tweede raceklasse waaraan enkel vrouwelijke coureurs mogen meedoen. Een directe vervanging van de in financieel noodweer geraakte W Series is de F1 Academy niet; de F1 Academy moet jonge, vrouwelijke coureurs voorbereiden op een carrière in de Formule 3, Formule 2 en als ultiem doel de Formule 1.

ART Grand Prix is het eerste team dat een coureur voor deze nieuwe raceklasse heeft aangekondigd. De Zwitserse Léna Bühler begon in de BMX, maar maakte de overstap naar de karts. In 2020 debuteerde zij in de eenzitters en eindigde zij zes keer in de top-tien van de Spaanse Formule 4. Bühler is momenteel actief in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten, maar zal zich de rest van het jaar richten op de F1 Academy.

“Het is met veel plezier dat ik het eerste F1 Academy-kampioenschap kan verkennen en dat met ART Grand Prix, een team met een fantastische staat van dienst”, zegt Bühler. “Het wordt een geweldige uitdaging voor mij en voor het team nu we meer leren over deze nieuwe eenzitter. Ik kijk ernaar uit om het onder de knie te krijgen.”

Budget

De F1 Academy telt vijf teams die worden gerund door huidige Formule 2- en Formule 3-teams. Elk van deze teams zet drie auto’s in om tot een grid van vijftien vrouwelijke coureurs te komen. De F1 Academy gaat in 2023 van start met maar liefst 21 races in totaal, met drie races in zeven raceweekenden. Daarnaast zullen er vijftien testdagen zijn. De kalender is nog niet bekendgemaakt, wel is bekend dat de F1 Academy bij zeker één Formule 1-race als voorprogramma zal dienen.

Uniek voor de F1 Academy is dat de Formule 1 per auto een budget van 150.000 euro beschikbaar stelt. De coureurs moeten ditzelfde bedrag neertellen voor een deelname aan de F1 Academy terwijl de teams de rest van de kosten op zich nemen.

In de F1 Academy zullen de coureurs gebruikmaken van de Tatuus T421, een Formule 4-bolide die 160 pk levert. Het doel van de F1 Academy is om jonge, vrouwelijke coureurs te helpen aan kansen in de hoogste klassen in de autosport. Door al vroeg ervaring op te doen in de F1 Academy zouden de kansen voor deze vrouwelijke coureurs moeten toenemen, aangezien de Formule 1 heeft vastgesteld dat het juist aan die ervaring ontbreekt ten opzichte van mannelijke coureurs van dezelfde leeftijd.