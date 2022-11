De Formule 1 lanceert in 2023 een nieuwe raceklasse voor vrouwelijke coureurs. Deze F1 Academy biedt plaats aan vijftien vrouwelijke coureurs die het in 21 races tegen elkaar opnemen in Formule 4-bolides.

Een vervanging van de in financiële problemen geraakte W Series is de F1 Academy niet. De F1 Academy moet namelijk jonge, vrouwelijke coureurs voorbereiden op een carrière in de W Series, Formule 3, Formule 2 en Formule 1.

De F1 Academy telt vijf teams die worden gerund door huidige Formule 2- en Formule 3-teams. Elk van deze teams zet drie auto’s in om tot een grid van vijftien vrouwelijke coureurs te komen. De F1 Academy gaat in 2023 van start met maar liefst 21 races in totaal, met drie races in zeven raceweekenden. Daarnaast zullen er vijftien testdagen zijn. De kalender is nog niet bekendgemaakt.

Uniek voor de F1 Academy is dat de Formule 1 per auto een budget van 150.000 euro beschikbaar stelt. De coureurs moeten ditzelfde bedrag neertellen voor een deelname aan de F1 Academy terwijl de teams de rest van de kosten op zich nemen.

In de F1 Academy zullen de coureurs gebruikmaken van de Tatuus T421, een Formule 4-bolide die 160 pk levert. Het doel van de F1 Academy is om jonge, vrouwelijke coureurs te helpen aan kansen in de hoogste klassen in de autosport. Door al vroeg ervaring op te doen in de F1 Academy zouden de kansen voor deze vrouwelijke coureurs moeten toenemen, aangezien de Formule 1 heeft vastgesteld dat het juist aan die ervaring ontbreekt ten opzichte van mannelijke coureurs van dezelfde leeftijd.

“Iedereen moet de kans krijgen om zijn dromen te volgen en zijn potentieel te verwezenlijken en de Formule 1 wil ervoor zorgen dat we er alles aan doen om meer diversiteit in en routes naar deze geweldige sport te creëren”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali.

“Daarom ben ik blij met de aankondiging van de F1 Academy, die jonge vrouwelijke coureurs de beste kans biedt om hun ambities waar te maken via een uitgebreid programma dat hun racecarrière ondersteunt en hen alles geeft wat ze nodig hebben om door te stromen naar de Formule 3 en hopelijk de Formule 2, met als ultieme doel de Formule 1. Hoe meer kansen er zijn, hoe beter. Dit is bedoeld om de coureurs een ander pad naar succes te bieden”, aldus Domenicali.