De FIA heeft Andretti goedgekeurd als nieuw team voor de Formule 1. Terwijl het team nu gesprekken moet gaan voeren met de Formule 1-leiding voordat het echt toe kan gaan treden, vraagt men zich online af: wie zal er voor het team gaan rijden? Transfers van de huidige coureurs zijn onmogelijk te voorspellen, zeker aangezien dertien van hen een contract hebben dat volgend jaar afloopt. Maar ook buiten de huidige coureurs om staan er erg veel mensen te trappelen om naar de Formule 1 te gaan. Hieronder zetten wij een aantal kandidaten op een rijtje die mogelijk op de radar van Andretti kunnen staan.

Colton Herta

Laten we beginnen met een van de meest voor de hand liggende opties. Colton Herta rijdt in IndyCar al voor het team van Andretti, en was in 2022 ontzettend dicht bij een overstap naar de Formule 1. Red Bull deed openlijk pogingen om hem in het AlphaTauri-stoeltje te krijgen dat vrijkwam doordat Pierre Gasly naar Alpine vertrok. Herta zou zelfs al tests hebben gedaan bij Red Bull en stond op de planning voor een test bij Alpine om wat extra meters te maken. Uiteindelijk ging dit toch niet door omdat Herta niet genoeg superlicentie punten binnen wist te harken. De FIA weigerde hem dispensatie te geven, en dus bleef Herta in IndyCar.

Hoewel Herta heeft bewezen een bijzonder capabele coureur te zijn, ging het dit jaar toch even wat minder. Hij eindigde op de tiende plek in de competitie, met slechts één podiumplek op zijn naam. Geruststelling voor hem is wel dat hij tenminste hoger eindigde dan de andere Andretti-coureurs.

Álex Palou

Tweevoudig IndyCar-kampioen, Spaanse superster, en koning van de contract-controverse. Álex Palou heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een bekende naam vanuit de IndyCar, om zowel goede als slechte redenen. Twee keer in drie jaar tijd de titel winnen is bepaald geen geringe prestatie. De tweede keer zelfs met nog een race te gaan, iets wat bijna nooit voorkomt in de ultra-competitieve raceklasse. Maar zijn strubbelingen met contracten maakten Palou zo mogelijk nog bekender. In 2022 was er gedoe omdat Palou naar McLaren wilde terwijl hij eigenlijk bij Chip Ganassi moest blijven. In 2023 was er gedoe omdat Palou bij Chip Ganassi wilde blijven terwijl hij eigenlijk naar McLaren moest gaan.

Palou heeft nooit een geheim gemaakt van zijn ambitie om naar de Formule 1 te komen. Sterker nog, dat was de voornaamste reden voor zijn overstap naar McLaren, omdat dat team in tegenstelling tot Chip Ganassi een directe link met F1 heeft. Een samenwerking met Andretti zou dus een win-win situatie zijn voor beide partijen. Andretti heeft een grote publieksfavoriet uit Amerika in de tweevoudig IndyCar-kampioen, en Palou kan eindelijk zijn felbegeerde debuut in de Formule 1 maken.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Palou en Herta op het podium in IndyCar, samen met voormalig F1-coureur Romain Grosjean (Motorsport Images)

Jamie Chadwick

Een naam die ook veel langskomt: drievoudig W-Series-kampioen Jamie Chadwick. Een logische gedachte, al is het bijzonder onwaarschijnlijk dat zij daadwerkelijk bij Andretti F1 zal gaan rijden (tenminste, niet meteen). Na het uiteenvallen van de W-Series maakte Chadwick de overstap naar Indy NXT, de IndyCar equivalent van de Formule 2. Daar rijdt ze bij het team van, jawel, Andretti. Het was bepaald geen flitsend debuutseizoen. Ze haalde weliswaar elke keer de eindstreep en eindigde een paar keer in de top tien, maar uiteindelijk sloot ze het seizoen af op plek twaalf, de laagste klassering van alle coureurs die aan elke race deelnamen.

Er zijn verzachtende omstandigheden voor haar resultaat. Het is natuurlijk haar eerste jaar in een nieuwe competitie, en Indy NXT heeft in tegenstelling tot de Formule 1 geen stuurbekrachtiging. Maar wat nog het meest belangrijk is, is dat ze op deze manier niet genoeg punten voor een superlicentie binnenhaalt. Een coureur heeft 40 punten nodig om in de Formule 1 te mogen rijden. Chadwick heeft momenteel slechts vijftien punten, die ook nog eens vervallen voor de start van 2026 wanneer Andretti waarschijnlijk toe zal treden. Tenzij Chadwick de komende tijd ineens erg veel goede resultaten gaat boeken, zal ze dus nog geen superlicentie hebben als het team van Andretti debuteert.

Shane van Gisbergen

Een andere – en veel minder bekende – naam die veel circuleert op sociale media, is die van Shane van Gisbergen. Onbekend misschien in Europa, maar in Australië heeft ‘SVG’ zich meer dan bewezen door in vrijwel elke competitie mee te doen – en vaak ook te winnen. Supercars, Rally, Sportscars, GT Cars, en zelfs pick-up trucks. Dit jaar maakte Van Gisbergen ook nog eens zijn debuut in NASCAR, waarin hij zijn eerste race meteen won.

Het zou interessant zijn om een bewezen coureur als Van Gisbergen in de Formule 1 te zien, maar net als Chadwick zal het bijzonder onwaarschijnlijk zijn. De Nieuw-Zeelander heeft, net als Chadwick, geen superlicentie. Met 34 jaar is hij ook relatief oud, zeker voor een debutant in een nieuwe competitie. En nieuw zal het zeker voor hem zijn, aangezien Van Gisbergen nog bijna nooit in zogeheten ‘open wheelers’ heeft gereden.

Van Gisbergen met zijn kampioenschap winnende Holden Commodore (Getty Images)

Andrea Kimi Antonelli

Een 17-jarig aanstormend talent uit het Mercedes Junior Team. Volgens velen is het een kwestie van tijd voordat de Italiaan in de Formule 1 zit. De afgelopen twee jaar deed Andrea Kimi Antonelli mee aan zeven kampioenschappen, waarvan hij er vijf won. Later deze maand gaat Mercedes beslissen wat ze met hem willen, wat naar alle waarschijnlijkheid neer gaat komen op een zitje in de Formule 2 voor twee jaar. Dat zou betekenen dat hij in 2026 klaar is voor een overstap naar de Formule 1. Als Mercedes het nog niet meteen aandurft om hem in een competitieve auto te zetten – zoals ook het geval was met George Russell – dan zou een jaartje bij Andretti een prima alternatief zijn.

Felipe Drugovich

Een wat meer bekende naam dan: Formule 2-kampioen Felipe Drugovich. Momenteel staat de Braziliaan aan de zijlijn van de Formule 1 als reservecoureur bij Aston Martin. Het lijkt een bijna uitzichtloze functie. Fernando Alonso rijdt de sterren van de hemel, dus het team zal hem vast zo lang mogelijk aan willen houden. Lance Stroll stelt eigenlijk alleen maar teleur, maar het is op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk dat hij als zoon van de baas zijn zitje kwijt gaat raken. Voor Drugovich kan het dus voordelig zijn om naar een ander team over te stappen. Voor Andretti zou het ook geen slechte keuze zijn, aangezien Drugovich door zijn tijd als testcoureur en zijn prestaties in de Formule 2 veel ervaring meebrengt voor een nieuw F1-team.

Liam Lawson

Bij Liam Lawson hangt het er een beetje vanaf wanneer Andretti daadwerkelijk toetreedt. 2026 is het meest logische jaar, aangezien er dan ook een nieuw motorreglement ingaat. Maar mocht het team toch al in 2025 komen, dan zou Lawson een erg aantrekkelijke optie zijn. De Nieuw-Zeelander vist achter het net van de stoeltjes van volgend jaar, al gaat het gerucht dat hem binnen de Red Bull-familie een stoeltje voor 2025 beloofd is. Dat betekent echter wel dat een van de huidige vier coureurs dus weg moet. Mocht Red Bull tegen die tijd van gedachten zijn veranderd, dan is een tijdelijk uitstapje naar Andretti geen slechte optie voor Lawson, die overduidelijk graag in de Formule 1 wil blijven rijden.

Lawson en Drugovich stonden in de Formule 2 regelmatig samen op het podium, hier samen met Ayumu Iwasa (Getty Images)

Een Amerikaanse coureur?

Andretti profileert zichzelf nu als een echt Amerikaans team. Een Amerikaanse coureur zal dus ook mooi in dat plaatje passen. De eerder genoemde Colton Herta is Amerikaans, maar mocht hij niet kunnen, zijn er dan andere goede opties om een Amerikaan in dat stoeltje te zetten?

Logan Sargeant ligt het meest voor de hand, maar dan moeten zijn prestaties wel wat verbeteren. Maar als dat lukt, dan is het onwaarschijnlijk dat Williams hem kwijt wil. In de Formule 2 rijdt Red Bull Junior Jak Crawford, die in zijn debuutseizoen één overwinning en vier podiums heeft behaald. IndyCar heeft nog drie andere Amerikanen die het dit jaar prima deden: Alexander Rossi, Kyle Kirkwood en Josef Newgarden. Rossi reed in 2015 al een paar races in de Formule 1, al scoorde hij geen punten. Newgarden zette dit jaar de Indy 500 op zijn naam en won twee keer eerder het kampioenschap. Maar Kirkwood lijkt de beste kandidaat van de drie. Hij is al Andretti-coureur, en met zijn 24 jaar is hij flink wat jonger dan Rossi en Newgarden (beiden 32).

