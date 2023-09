IndyCar-kampioen Alex Palou heeft toegegeven dat hij zijn kans op de Formule 1 misschien misgelopen is. Vlak na het behalen van zijn tweede titel afgelopen weekend werd de Spanjaard gevraagd naar zijn toekomst. Hoewel Palou nog steeds aan F1 blijft denken, ziet hij wel in dat een overstap enigszins onwaarschijnlijk begint te lijken.

Palou leek een duidelijk haakje met de Formule 1 te hebben. Als reservecoureur van McLaren en toekomstig IndyCar-coureur voor het merk was het een erg kort lijntje met F1. De Spanjaard had zelfs al in F1-auto’s gereden voor McLaren en stond op de planning om later dit seizoen een vrije training voor het team te gaan rijden. Totdat Palou enkele weken terug plotseling aankondigde dat hij zich terugtrok uit de overeenkomst met McLaren. Het was een vreemde keuze, niet alleen omdat hij veel moeite had gedaan om überhaupt tot een contract met McLaren te komen (iets waarvoor zijn huidige team Chip Ganassi Racing nog een rechtszaak zocht), maar ook omdat Palou nooit een geheim heeft gemaakt van zijn ambitie om in F1 te rijden.

De details van de situatie gaan we de komende tijd nog niet leren, zo vertelt Palou aan Soymotor. “Het is een chaotische situatie. Ik hoop dat ik ooit eens het verhaal van mijn kant kan vertellen, stap voor stap, dag voor dag, de opties die ik wel en niet had. Maar het mag duidelijk zijn dat ik nu de beste middelen heb waar ik om zou kunnen vragen in IndyCar.”

Overstap naar F1

Die overstap naar de Formule 1 is iets waar Palou al lange tijd op zit te azen. Eerder dit jaar stuurde hij nog een open uitnodiging naar de competitie om hem een kans te geven. Nu McLaren niet langer meer een optie is, zijn de keuzes in de F1 bijzonder beperkt. Alleen Williams en Alfa Romeo hebben hun coureurs voor volgend jaar nog niet vastliggen. Beide teams rijden over het algemeen buiten de punten. Palou ziet zichzelf een succesvolle loopbaan in IndyCar niet opgeven voor een achterhoede team in de Formule 1.

“Voor mij is de Formule 1 nooit het enige doel geweest. Ik ga niet alles opgeven om koste wat het kost in de Formule 1 te komen. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat het de koningsklasse van de motorsport is, met de grootste namen en merken. Natuurlijk zou ik daar dolgraag deel van uitmaken. Maar dan wel met een goede keuze en niet koste wat het kost. De kansen die ik hier in Amerika heb zijn geweldig, en ik wil dat niet allemaal opofferen, alleen om maar een kans te maken in F1 te komen.”

Succes in IndyCar

Intussen rijdt Palou in IndyCar de sterren van de hemel. Ondanks dat hij pas vier jaar in de competitie zit, heeft Palou al twee titels veroverd. Die van dit jaar heeft hij veiliggesteld met nog een race te gaan, iets wat vrijwel nooit voorkomt in het ultra-competitieve IndyCar. Het is een beter CV dan veel andere debutanten in de Formule 1 aan kunnen leveren. Maar blijkbaar is het niet voldoende, erkent Palou.

“Ik heb het geprobeerd, ik heb in die auto gezeten en ik heb het volgens mij best goed gedaan, maar de kansen kwamen niet. Ik denk niet dat ik iets anders had kunnen doen, dus waarschijnlijk gaat de kans zich nu ook niet meer voordoen. Inmiddels begin ik te oud te worden voor de F1-wereld. Maar ik ga het afwachten. Ik zal zoveel mogelijk blijven winnen in IndyCar. Als er dan nog een kans zich voordoet, dan is dat erg mooi. Zo niet, dan is het ook niet erg, dan blijf ik het gewoon proberen in IndyCar. Het is niet helemaal einde verhaal, absoluut niet. Maar volgend jaar ben ik 27, en dat is toch echt wel wat anders dan 21. De kans kan nog zeker komen, maar ik ga niet maar zitten wachten. Het moment is mij misschien gepasseerd. Als de kans zich nu nog niet aangeboden heeft, dan is het onwaarschijnlijk dat het nog gaat gebeuren.”