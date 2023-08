IndyCar-coureur Alex Palou heeft zich teruggetrokken uit zijn verbintenis met McLaren. De verrassende beslissing kan een enorm effect hebben op niet alleen IndyCar, maar ook de Formule 1. Hoe zit het allemaal precies?

Voor de start van dit verhaal moeten we een jaartje terug in de tijd. Palous team Chip Ganassi Racing meldt via een persbericht dat het contract van Palou met een jaar verlengd wordt en dat hij in 2023 weer voor het team zal rijden. Een paar uur later laat Palou zelf op Twitter echter weten dat hij hier niets vanaf wist. En dan komt de echte klapper: Palou beweert dat hij helemaal niet voor Chip Ganassi gaat rijden, maar dat hij een contract met McLaren aangaat. McLaren bevestigt dit inderdaad niet veel later.

De vergelijking met Oscar Piastri schrijft zichzelf, maar die overeenkomst strandt hier. Chip Ganassi, McLaren en Palou komen elkaar in de rechtszaal weer tegen en daar wordt een overeenkomst bereikt. Palou rijdt in 2023 nog steeds voor Chip Ganassi maar mag wel testwerk voor McLaren doen. Vanaf 2024 zou Palou dan wel voor McLaren gaan rijden. In de tussentijd komt de Spanjaard ook uit voor McLaren in de Formule 1 tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Formule 1

Een belangrijke nuance is dat in dit alles de gesprekken werden gehouden met McLaren, niet het IndyCar-team Arrow McLaren SP. Dit is belangrijk omdat Palou nooit een geheim heeft gemaakt van zijn ambitie om over te stappen naar F1. Eerder dit jaar nog stuurde de Spanjaard een open uitnodiging naar de Formule 1-teams om hem een kans te geven. Palou is dit jaar ook de reservecoureur van McLaren. Het was deze connectie tussen IndyCar en Formule 1 die McLaren zo’n interessante partner voor Palou maakte.

De aanname was ook – al is dit nooit bevestigd door Palou of McLaren – dat er een exit clausule in het contract van Palou gebouwd zat. Mocht Palou voor eind juli een zitje veilig weten te stellen in de Formule 1, dan zou hij niet aan zijn contract gehouden worden. De IndyCar-coureur werd door velen gezien als een mogelijke vervanger van Nyck de Vries, al ging die eer uiteindelijk naar Daniel Ricciardo.

2023

Terug naar het heden dan. Palou is hard op weg om zijn tweede titel in drie jaar tijd te veroveren. Met nog drie races te gaan heeft de Spanjaard een voorsprong van 101 punten, wat betekent dat hij twee keer uit kan vallen en nog steeds aan kop zal staan. Het klinkt als een geweldig slot van zijn tijd bij Chip Ganassi en een mooie springplank voor een verdere carrière bij McLaren. Maar zo ver zal het niet komen.

Op vrijdag stuurt McLaren-CEO Zak Brown een brief naar het team en de pers waarin hij vertelt dat Palou zich teruggetrokken heeft uit de overeenkomst. Pikant detail: een week eerder kondigde McLaren nog aan dat Palou ook dit jaar weer trainingen in de F1 zal rijden. Brown noemt het in de brief “een enorme teleurstelling. We hebben veel tijd, geld en middelen in Alex geïnvesteerd omdat we in hem geloven. We keken uit naar vele IndyCar-overwinningen met hem. Hij verzekerde ons, zowel privé als publiekelijk, van zijn toewijding aan ons. Ons vertrouwen in hem blijkt nu misplaatst, aangezien hij dat vertrouwen niet lijkt te delen.” Brown voegt verder nog toe dat hij ervan uitgaat dat Palou zich gewoon aan zijn contract met McLaren zal moeten houden. De keuze van Palou is overigens goed nieuws voor McLaren-coureur Felix Rosenqvist, die nu waarschijnlijk een jaartje langer bij het team zal kunnen blijven.

En nu dan?

De grote vraag is nu: wat gaat Palou dan wel doen? Zowel hijzelf als Chip Ganassi hebben zich stil gehouden tot nu toe. Blijft hij dan toch bij zijn huidige team in IndyCar? Of heeft hij dat felbegeerde F1-zitje weten te krijgen? De opties daarvoor zijn beperkt. De teams aan de top en in het middenveld hebben hun coureurs al vastliggen voor volgend jaar. Bij Haas, Alfa Romeo, Williams en AlphaTauri lopen echter wel contracten af, wat mogelijk perspectief zou kunnen bieden.

Twee scenario’s worden nu opgegooid die wat meer vergezocht zijn maar wel erg interessant klinken. In het eerste scenario zou Red Bull al besloten hebben om Sergio Pérez volgend jaar weg te sturen en Ricciardo in zijn auto te zetten. Ricciardo’s stoeltje bij AlphaTauri komt daardoor vrij en dus zou Palou toch nog in de auto kunnen rijden waar Nyck de Vries dit seizoen in begon. Dit scenario staat in fel contrast met alles wat de Red Bull-top heeft gezegd over het contract van Pérez, maar Helmut Marko beweerde eerder ook dat Ricciardo niet de plek van De Vries in zou nemen en we weten allemaal hoe dat is gegaan.

Het tweede scenario is meer voor de lange termijn. De suggestie is dat Palou de overstap naar Aston Martin kan gaan maken over enkele jaren. Vanaf 2026 zal dat team met motoren van Honda gaan rijden. Honda levert ook de motoren van Chip Ganassi in IndyCar. Momenteel zijn de stoeltjes bij Aston Martin echter volledig bezet. Fernando Alonso stapte over naar het team omdat het hem – in tegenstelling tot Alpine – een meerjarig contract kon beloven. Het is niet bekend hoe lang het contract van Lance Stroll duurt, maar de mogelijkheid dat Lawrence Stroll zijn eigen zoon ontslaat is op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk. Mocht dit scenario dus kloppen, dan zal het nog een paar jaar duren voordat we Palou in de Formule 1 gaan zien.