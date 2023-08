McLaren gaat IndyCar-coureurs Alex Palou en Pato O’Ward inzetten tijdens twee vrije trainingen later dit seizoen. Volgens McLaren-CEO Zak Brown hebben beide coureurs de talenten voor de Formule 1, en is het dan ook logisch om hen in Formule 1-auto’s te zetten.

Beide coureurs zijn in de IndyCar al verbonden aan McLaren. O’Ward rijdt momenteel voor het IndyCar-team van het Britse merk en Palou staat onder contract om dat vanaf volgend jaar ook te gaan doen. De twee coureurs gelden als grote talenten binnen de Amerikaanse competitie: O’Ward is een meervoudig winnaar en leek op weg om de Indy 500 dit jaar te winnen, en Palou is hard op koers om zijn tweede titel in drie jaar tijd te winnen. Een overstap naar de Formule 1 wordt dan ook vaak genoemd als mogelijkheid voor beide mannen. Palou werd al regelmatig genoemd als mogelijke vervanger van Nyck de Vries eerder dit jaar.

Voor Brown kan er geen twijfel over bestaan dat beide coureur het potentieel hebben om naar de Formule 1 door te stromen. “Ik zou niet weten waarom niet”, vertelt de Amerikaan aan Speedweek. “Wij hebben momenteel geen stoeltje vrij, maar ik ben ervan overtuigd dat ze allebei de talenten hebben voor de Formule 1. Palous prestaties dit seizoen zijn misschien geen verrassing, maar nog steeds ontzettend indrukwekkend. Hij domineert in IndyCar, een competitie waarin je normaal gesproken niet dominant kan zijn. En Pato kan intussen ook nog kampioen worden.”

Wanneer de beide coureurs in actie komen voor McLaren is nog niet bekend. “Daar hebben we nog geen keuze over gemaakt. We zullen op een gegeven moment wel moeten. Je zal ze waarschijnlijk pas in de Formule 1 zien na de IndyCar-finale in Laguna Seca, in september.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!