Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een belangrijke update gegeven over het langverwachte toetreden van Cadillac. Vanaf 2026 staat het team – namens moederbedrijf General Motors – op de grid. Na een aantal onzekere maanden moeten de Amerikanen slechts enkele formaliteiten afronden, alvorens er echt weer een elfde team naar de Formule 1 komt.

Cadillac zou aanvankelijk met Andretti Global deelnemen aan de Formule 1. Al in oktober 2023 werd deelname goedgekeurd door de FIA, maar slechts een paar maanden later werd het hele project afgepoeierd door de Formule 1. Toch bleef Andretti onvermoeibaar doorwerken aan een eigen team; er kwam een hoofdkwartier in Silverstone en het team nam een aantal belangrijke technici in dienst.

Eind 2024 kwam er schot in de zaak toen Michael Andretti, zoon van de gevierde kampioen, terugtrad als CEO en General Motors de betrokkenheid bij het team vergrootte. In november bereikte dochteronderneming Cadillac en de Formule 1 eindelijk een principeovereenkomst. In 2026 mag het team toetreden tot de koningsklasse, mits het vanaf 2028 gebruik maakt van een eigen aandrijflijn. Voor de eerste twee jaar heeft het team inmiddels een deal getekend met motorleverancier Ferrari.

(Tekst gaat verder onder foto)

Een conceptafbeelding van een Formule 1-bolide van Cadillac (@SeanBullDesign)

‘Cadillac is klaar voor het gevecht ‘

Onlangs deed Stefano Domenicali een boekje open over de huidige stand van zaken bij Cadillac. Het seizoen van 2026 is immers niet ver weg meer. “Er zijn een aantal formaliteiten die we nog moeten afronden”, wordt de Italiaan geciteerd door The Mirror. “In samenspraak met de FIA zal er binnenkort een officiële update naar buiten worden gebracht, maar in principe hoeven we alleen nog te formaliseren wat in de praktijk al is gebeurd. Cadillac zal klaar zijn om volgend jaar het gevecht aan te gaan met de andere teams”, verzekerde Domenicali enthousiast.

LEES OOK: Honda neemt tijd voor nieuwe Aston Martin-motor: ‘Ontwikkelen tot het laatste moment’

“Het is niet gemakkelijk om toe te treden tot zo’n hightech sport”, voegde hij eraan toe. “Maar Cadillac is bereid om te laten zien dat ze echt betrokken zijn. General Motors wil maar wat graag een fabrikant worden binnen de Formule 1, omdat ze overtuigd zijn van het technologische platform dat onze sport kan bieden. Ik ben verheugd dat ze aan boord zijn gestapt en ik kijk ernaar uit om ze samen met de andere teams te zien strijden voor het kampioenschap”, besloot hij.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.