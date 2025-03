Honda heeft aangekondigd het homologatieproces van de FIA uit te stellen tot vlak voor de start van het Formule 1-seizoen van 2026. De Japanse fabrikant wil zijn krachtbron tot het allerlaatste moment blijven ontwikkelen om bij de terugkeer als officiële motorleverancier zo competitief mogelijk te zijn. Met ingang van de nieuwe reglementen gaat Honda een exclusieve samenwerking aan met het team van Aston Martin.

Vanaf 2026 veranderen de reglementen in de Formule 1 aanzienlijk. Volgens sommige experts gaat het om een van de meest ingrijpende wijzigingen in de geschiedenis van de sport. Niet alleen het chassis moet drastisch veranderen, ook de aandrijflijn krijgt een compleet nieuw ontwerp. De 1,6-liter V6-turbomotoren blijven bestaan, maar worden minder krachtig. Het vermogen wordt gelijk verdeeld over de verbrandingsmotor en een elektrische krachtbron, wat zorgt voor een verbeterde hybride-aandrijving.

De wijzigingen vallen samen met de rentree van Honda als officiële fabrikant. Hoewel Honda nog steeds ondersteuning biedt aan Red Bull Powertrains, de motorleverancier van het team van Max Verstappen, heeft het ervoor gekozen om vanaf 2026 een nieuw partnerschap aan te gaan met Aston Martin. Het Japanse bedrijf besloot relatief laat om opnieuw in te stappen in de koningsklasse, waardoor extra tijd nodig was om een nieuwe technologische basis op te bouwen. Veel ingenieurs waren immers al overgestapt naar Red Bull.

‘Eind februari’

Volgens Tetsushi Kakuda, hoofd van het Formule 1-project binnen de autosporttak van Honda, heeft het bedrijf een vergevorderd stadium bereikt in de ontwikkeling van de nieuwe motor. “We streven ernaar om de krachtbron in februari ter homologatie in te dienen”, aldus Kakuda. “Omdat we iets later zijn begonnen, willen we de ontwikkeling tot het allerlaatste moment doorzetten.” Indien het Formule 1-seizoen van 2026 in maart van start gaat, kan Honda eigenlijk niet langer wachten. Natuurlijk moeten bepaalde fysieke componenten wel op tijd worden vastgesteld, zodat ze aansluiten op het ontwerp van Aston Martin.

“We coördineren met hen over de definitieve beslismomenten en stellen het ontwikkelingsschema dienovereenkomstig op”, legde Kakuda uit. “Voor een benzinemotor blijft het eeuwige doel om brandstof zo snel en zo efficiënt mogelijk te verbranden. Op dit moment proberen we dat proces te optimaliseren.” Honda heeft inmiddels een nieuwe basis opgezet in Milton Keynes, in het voormalige hoofdkantoor van Honda-Red Bull.

