Voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson is weer betrokken bij de koningsklasse. De Zweed reed eerder voor de renstal van Sauber, maar mag nu simulatorwerk uitvoeren voor aankomend elfde team Cadillac. De Amerikaanse renstal staat in 2026 voor het eerst op de Formule 1-grid, en hoopt alvast een vliegende start te maken met de voorbereidingen.

Hoewel het nog speculeren is wie uiteindelijk de twee coureurs voor Cadillac zullen worden, heeft Ericsson alvast de rol van simulatorcoureur te pakken. De Zweedse oud-F1-coureur rijdt tegenwoordig in de IndyCar-competitie, maar kan dankzij zijn F1-ervaring een goede bijdrage leveren aan het opbouwen van het Cadillac-team. General Motors, het moederbedrijf van Cadillac, bereikte eind november een principeakkoord met de Formule 1.

“Mijn werkgever, Andretti, heeft me gevraagd om naar Engeland te vliegen om verschillende simulators te testen”, vertelt Ericsson in de podcast van Viaplay. “Ik zal feedback geven zodat ze het juiste model kunnen kiezen voor de hele organisatie, zowel voor de Formule 1 als IndyCar en andere sportwagens.”

Simulatorwerk

De Zweedse coureur rijdt in het IndyCar-kampioenschap ook voor Andretti. Volgens Ericsson doet zijn werk voor de Formule 1-tak van zijn werkgever niet onder voor andere testcoureurs, omdat het belang van simulators steeds groot wordt. “Simulators zijn een integraal onderdeel van de autosport geworden en ik heb de afgelopen winter gewerkt aan het verbeteren van mijn eigen gebruik”, vervolgt de Zweed. “Het is geweldig dat ze mij en mijn ervaring willen gebruiken om te helpen.”

