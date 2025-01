Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer waarschuwt General Motors voorafgaand aan hun debuut in de Formule 1. De oud-teambaas hoopt middels een anekdote uit zijn eigen carrière in de koningsklasse de Amerikanen erop te attenderen dat een competitief Formule 1-team opzetten enorm moeilijk is.

De Formule 1 maakte eind november bekend een principeakkoord te hebben bereikt met General Motors. De Amerikaanse autofabrikant zal daarom met dochteronderneming Cadillac in 2026 als elfde team op de Formule 1-grid staan. Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer waarschuwt echter de Amerikanen dat een succesvol Formule 1-team opzetten lang niet zo makkelijk is.

LEES OOK: Groen licht voor General Motors, verschijnt als elfde team op de grid

“De enige zorg die ik zou hebben als ik een directielid van General Motors was, is het onderschatten van de taak om competitief te zijn in de Formule 1,” vertelt de voormalig teambaas aan Business of Winning. “Het lijkt erop dat mensen of organisaties die er niet bij betrokken zijn geweest, zich niet realiseren hoe moeilijk het is. Ook ik realiseerde me niet hoe moeilijk het was.”

Waarschuwing

Szafnauer hoopt middels een voorbeeld uit zijn eigen carrière General Motors te waarschuwen. De oud-teambaas kende een lange carrière in de Formule 1, voordat hij halverwege 2023 bij Alpine moest vertrekken. De Roemeense Amerikaan kwam in 1999 al in de F1 terecht bij het team British American Racing. Szafnauer was er toen van overtuigd dat ze bij hun debuut zouden winnen.

LEES OOK: Ralf Schumacher waarschuwt General Motors voor Amerikaanse coureurs

“Ik geloofde het omdat het vaardigheidsniveau dat ik voor me zag op zo’n hoger niveau was dan wat ik had meegemaakt”, vervolgt de oud-teambaas. “En ik dacht: deze jongens gaan het zeker doen. Weet je hoeveel punten we hebben gescoord in dat eerste jaar? Nul.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)