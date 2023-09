We gaan Liam Lawson volgend jaar niet terugzien als AlphaTauri-coureur, maar dat betekent niet dat hij van de radar van Red Bull verdwenen is. Teambaas Christian Horner ziet Lawson als een erg sterke kandidaat voor een terugkeer in 2025. Zelf blijft Lawson kalm onder de omstandigheden en geeft hij aan zijn best te blijven doen in de paar races die hij nog heeft.

Liam Lawson maakte dit jaar onverwacht zijn debuut in de Formule 1 nadat Daniel Ricciardo met een verwonding aan zijn hand uitviel. Sindsdien heeft Lawson vier races gereden voor AlphaTauri. In Singapore presteerde hij iets wat Ricciardo en diens voorganger Nyck de Vries nog niet was gelukt: hij scoorde punten in de AlphaTauri. Daarmee staat Lawson momenteel negentiende in het kampioenschap, ondanks dat hij slechts vier races heeft gereden.

Wat betreft vaste contracten, is Lawson echter de grote verliezer van de AlphaTauri-coureurs. Voor de Grand Prix van Japan aan werd bekendgemaakt dat Yuki Tsunoda en Ricciardo volgend jaar de vaste coureurs van het team zijn. Lawson zakt daardoor weer terug naar de rol van reservecoureur. Op de vraag of hij dat een terechte keuze vindt, wil de Nieuw-Zeelander niet echt ingaan.

“Uiteindelijk is mijn doel natuurlijk om in de Formule 1 te rijden”, vertelt hij aan de verzamelde media. “De beste manier om dat te bereiken, is door nu het best mogelijke resultaat te behalen. Over volgend jaar denk ik later wel na. Uiteindelijk is het ook niet aan mij om hier wat van te vinden. Ik doe gewoon mijn best om het beste uit de auto te halen. Ik ben niet degene die beslist wanneer ik in de Formule 1 kan rijden.”

2025

Dat Lawson zo kalm is, heeft misschien te maken met het seizoen van 2025. De contracten van meer dan de helft van de F1-coureurs lopen eind volgend jaar af, inclusief die van Sergio Pérez en de beide AlphaTauri-coureurs. Het gerucht in de paddock gaat dan ook dat Lawson een zitje bij een van de Red Bull-teams is beloofd voor dat jaar. Of dat waar is of niet wil Red Bull-teambaas Christian Horner niet bevestigen, maar hij heeft wel erg veel goede woorden over voor Lawson.

“Er zijn in dit leven geen garanties”, begint Horner filosofisch, waarmee hij de vraag over contracten en beloftes meteen doodslaat. “Liam heeft het erg goed gedaan, hij heeft zeker indruk op ons gemaakt. Hij heeft precies gedaan wat we van hem hebben gevraagd, namelijk de gelegenheid aangrijpen om tijdens Daniels afwezigheid te laten zien wat hij kan doen. Dat heeft hem erg veel goed gedaan, en ik denk dat we in hem blijven investeren als hij weer terug gaat naar zijn rol als reservecoureur. Maar hij is zeker een kandidaat voor 2025.”

En Williams dan?

Nu de deur van AlphaTauri voor volgend jaar gesloten is, is er theoretisch gezien nog een andere mogelijkheid voor Lawson. Bij Williams is Logan Sargeant namelijk nog altijd niet bevestigd voor volgend jaar. Veel fans roepen het team op Lawson in die auto te zitten, maar vanuit Williams lijkt er nog geen echte interesse in de Nieuw-Zeelander te zijn. Deels omdat het team dan in feite een coureur van een directe rivaal zou opleiden, deels omdat het team graag verder wil met Sargeant. Lawson zelf ziet het ook niet echt gebeuren. “Ik ben een Red Bull-coureur. Als alle zitjes van Red Bull gevuld zijn, dan betekent dat helaas dat ik voorlopig reservecoureur blijf.”

