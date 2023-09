Williams-teambaas James Vowles heeft benadrukt dat het team graag Logan Sargeant aanhoudt voor 2024, ook al heeft de Amerikaan nog geen nieuw contract gekregen. De vooruitgang van Sargeant is volgens Vowles bemoedigend, en dus gaan ze alles doen om zijn prestaties op te krikken.

Het debuutseizoen van Logan Sargeant in de Formule 1 is waarschijnlijk niet zo verlopen als de Amerikaan graag had gewild. De Amerikaan is de enige vaste coureur van dit seizoen die nog zonder punten zit. Zijn teamgenoot Alexander Albon heeft het iedere keer beter gedaan in de kwalificatie, en de enige twee keren dat Sargeant een beter resultaat behaalde in de race, kwam dat omdat Albon uitviel.

Desondanks geniet Sargeant nog steeds publiekelijk de steun van het team. Technisch directeur Dave Robson stelde deze week nog dat achter de crashes veel vooruitgang schuilgaat. En ook teambaas James Vowles heeft zijn steun nu uitgesproken voor Sargeant. In een video op de website van Williams blikt de teambaas terug op de Grand Prix van Japan, waarin Sargeant opnieuw crashte, en maakt hij duidelijk dat het team de Amerikaan graag aanhoudt.

“Logan heeft hele duidelijke doelstellingen voor dit seizoen”, legt Vowles uit. “We werken constant met hem samen om die te halen. Dat is het belangrijkste: we werken samen met hem. Wij willen ook dat hij het goed doet en we willen graag dat hij volgend jaar weer in die auto zit. Dit is evengoed onze verantwoordelijkheid. We hebben iemand uit de Formule 2 geplukt zonder al te veel testtijd, hebben hem anderhalve dag in Bahrein in de auto gezet, en hem dan heel veel succes gewenst in een seizoen dat ontzettend moeilijk is om als rookie aan te wennen.”

Kapers op de kust

“We blijven werken met Logan en in hem investeren”, vervolgt Vowles. “Wij willen dat hij het goed doet. Hij zit in een duidelijk traject bij ons. We hebben een juniorenprogramma waarin we blijven investeren. Pas op het moment dat we allemaal tot de conclusie komen dat dat niet meer werkt, hakken we de knoop door. Maar daar zijn we nog lang niet.”

De verwijzing naar het juniorenprogramma lijkt een duidelijk signaal van Vowles naar andere coureurs die azen op het zitje. Ondanks de publiekelijke steunbetuigingen is namelijk nog altijd niet bevestigd dat Sargeant volgend jaar daadwerkelijk weer in die auto zit. De geruchtenmolen draait intussen vrolijk door, met verschillende namen aan de rand van de Formule 1 als mogelijke kandidaten. Reservecoureurs Liam Lawson, Mick Schumacher en Felipe Drugovich worden het meest genoemd. Publiekelijk laat het team niets los over de kansen van deze coureurs, maar naar verluidt is Schumacher specifiek afgewezen door Williams.

‘Je moet die druk wegnemen’

Ook Vowles’ voorganger Jost Capito gelooft nog steeds in Sargeant. Capito was teambaas in 2022 en degene die de Amerikaan naar Williams haalde. Op dat punt had Sargeant slechts één jaar in de Formule 2 doorgebracht, maar volgens Capito had hij zich al genoeg bewezen om naar de Formule 1 door te stromen. Wel denkt Capito dat de Amerikaan nu een andere aanpak nodig heeft dan hij in de Formule 2 kreeg.

“Vorig jaar in de Formule 2 merkte je dat hij beter werd als hij onder druk stond”, vertelt Capito aan Motorsport-total.com. “Ik denk niet dat dat nu weer zo is. Hij maakt dan juist meer fouten, al is hij wel sneller aan het worden. Als je hem echt wil steunen, dan moet je die druk nu bij hem wegnemen. Je moet zeggen: ‘Het is geen drama als er iets mis gaat’. Ik geloof erin dat als je een coureur aanmoedigt en steunt, hij minder fouten maakt en er minder dingen kapot gaan.”

