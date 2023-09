Williams vindt dat Logan Sargeant het prima doet dit seizoen. Ondanks dat de Amerikaan wat crashgevoelig is, ziet het team vooral een stijgende lijn bij Sargeant. Het team denkt dat deze crashes juist maskeren wat verder een goed seizoen is van de rookie.

Alle coureurs voor volgend jaar liggen al vast, op één na: Logan Sargeant. De Amerikaanse rookie van Williams wacht nog altijd op een nieuw contract, of een definitief ontslag. In de tussentijd probeert Sargeant zijn bazen ervan te overtuigen hem aan te houden, al lijken de cijfers niet echt in zijn voordeel te zijn. De Amerikaan is – naast Nyck de Vries en Daniel Ricciardo – de enige coureur die nog geen punten heeft behaald dit jaar. Recentelijk werd ook bekend dat hij de meeste schade heeft gereden dit seizoen.

Sargeant heeft ook geen goede reeks achter de rug. In Zandvoort crashte hij zowel in de kwalificatie als in de race. Op Monza haalde hij de finish wel, maar botste hij met Valtteri Bottas. In Singapore raakte hij zijn voorvleugel kwijt nadat hij contact maakte met de vangrail. En in Japan veroorzaakte hij een rode vlag in de kwalificatie, botste hij tijdens de race opnieuw met Bottas, en parkeerde hij uiteindelijk zijn auto omdat hij te veel schade had opgelopen.

Geen reden voor paniek

Maar volgens technisch directeur van Williams, Dave Robson, moet je je niet laten misleiden door deze incidenten. “Het is onvermijdelijk dat die crashes in de headlines komen hè?” lacht Robson tegen Motorsport.com. “Ik denk dat dat een beetje zijn vooruitgang verbergt. Zijn weekend hier [in Japan] ging ook best wel goed. Het is een ontzettend lastig circuit. Op vrijdag ging hij best lekker, dat zette hij op zaterdag voort. [In de kwalificatie] raakte hij de controle toen kwijt in de laatste bocht van de eerste ronde. Maar eerlijk gezegd was dat maar een heel klein foutje. Het is alleen zo dat als je daar eraf gaat, je heel erg veel problemen hebt. Maar goed, ik denk echt dat zijn crashes sinds Zandvoort maskeren wat verder overduidelijke verbetering is geweest.”

De crashes van Sargeant zijn ook niet bepaald goedkoop geweest. Over het hele seizoen heeft hij Williams naar schatting zo’n 3.7 miljoen euro gekost. In Japan moesten er zoveel onderdelen vervangen worden dat de FIA oordeelde dat Williams een derde auto op de baan had gezet. Maar ook dat is volgens Robson geen reden voor zorgen.

“Dit gaat ons volgend jaar niet dwarszitten, want we hebben genoeg onderdelen. Het wordt vooral een logistiek vraagstuk. Hoeveel gaan we daadwerkelijk iedere keer meenemen naar het circuit? Welke onderdelen sturen we door naar de volgende? Wat sturen we weer terug naar de thuisbasis? Maar er is dus zeker geen reden voor paniek. We moeten het chassis nu repareren, maar verder is er genoeg wat nog mee kan naar de volgende race.”

