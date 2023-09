Williams-coureur Logan Sargeant is de grootste brokkenpiloot op de grid. Hij reed dit Formule 1-seizoen – in de zestien races tot dusver – al voor een kleine 3,7 miljoen euro aan schade. In de ranglijst van Reddit.com nemen Lance Stroll en Sergio Pérez de plaatsen twee en drie voor hun rekening.

Sargeant beleefde ook afgelopen weekend in Japan weer een teleurstellend weekend. Hij crashte op zaterdag in de kwalificatie en knalde een dag later in de race Valtteri Bottas van de baan. Hij is de enige coureur op de grid die nog geen WK-punt behaalde. Ondanks het feit dat hij met zijn schades een stevige kostenpost is voor Williams, liet teambaas James Vowles in Japan nog weten dat de Amerikaan niet hoeft te vrezen voor een vroegtijdig ontslag. Of hij volgend seizoen terugkeert op de grid is echter zeer de vraag, Sargeant heeft nog geen contract.

Video: bekijk hier de zware crash van Lance Stroll in Singapore

Williams heeft als team het meeste last van de gereden schades. In totaal – de schades van Sargeant en zijn teamgenoot Alexander Albon bij elkaar opgeteld – kon de Britse renstal dit seizoen al een kleine 5,5 miljoen euro afschrijven, voor de teams van Alpine en Ferrari. Red Bull staat op plek vijf (2,5 miljoen euro).

Achter brokkenpiloot Logan Sargeant staat Lance Stroll op plek twee met een kleine 2,5 miljoen euro. Zijn huiveringwekkende crash op het circuit van Singapore, anderhalve week geleden, wordt geschat op een kostenpost van zo’n anderhalf miljoen euro. De capriolen van de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull worden ingeschat op ruim 2,3 miljoen euro. Overigens staat Max Verstappen laatste op de ranglijst met ‘slechts’ twee ton.

