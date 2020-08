Verstappen tevreden met P3: ‘Heb een abonnement op de derde plek dit weekend!’

Max Verstappen is tevreden met zijn derde startplek voor de Spaanse Grand Prix. De Nederlander zegt dat dit momenteel het maximaal haalbare is en hoopt dat hij in de race de druk erop kan zetten bij Mercedes. “Ik heb een abonnement op de derde plek, sta er al het hele weekend!”

Het gevecht om de poleposition ging in Spanje opnieuw alleen tussen de Mercedessen terwijl Verstappen opnieuw genoegen moest nemen met de derde tijd op zeven tienden van de polesitter. De Nederlander is tevreden met zijn derde startplek.

“Het is het maximale dat we nu kunnen doen”, zegt Verstappen. “Het hele weekend zijn we al derde. Daar ben ik blij mee. Ik hoop dat we in de buurt kunnen zitten in de race. Gisteren leken de langere stints niet zo slecht, maar morgen is natuurlijk weer een andere dag dus we zullen het zien”, aldus de Nederlander. “Maar de slijtage was goed, de auto was in balans dus daar was ik erg blij mee. Al denk ik Lewis niet voluit gaat op vrijdag, heeft altijd wel wat over op zondag.”

Het bandenspel

Of hij het de Mercedessen net als tijdens de tweede race op Silverstone lastig kan maken, weet hij nog niet. “Het is lastig te zeggen. Ik voel me goed in de auto en ik hoop de druk erop te kunnen houden. Het is lastig om hier in te halen, maar we zullen er alles aan doen om in de buurt te blijven en het ze lastig te maken”, aldus de Nederlander die net als iedereen op soft zal starten. “Die zijn goed genoeg om mee te beginnen, normaal gesproken is dat tricky maar nu kan het wel.”

Het Circuit de Catalunya stond ooit bekend als een echte bandenvreter maar dat is niet meer het geval, meent Verstappen. “Sinds er een nieuwe laag asfalt is gekomen, een jaar of twee geleden, is het circuit beter voor de banden. We hebben nu meer grip achter en dat helpt heel erg. De energie in de banden is niet zo hoog zoals vorige week op Silverstone. De laatste sector is wel krap dus daar moet je goed managen.”

