Albon op zoek naar grip: ‘Het was erg lastig’

Alexander Albon kende een moeilijke zondag in Barcelona. De Red Bull-coureur ving de race als zesde aan en werd achtste. Albon geeft aan dat hij geen grip had in zijn Red Bull.

Alexander Albon verloor een aantal plaatsen bij de start en kon vervolgens niet zijn weg naar boven vinden. “Het was erg lastig op de baan. Ik had echt geen grip”, zegt Alexander Albon tegen Ziggo Sport.

Albon wisselde al vrij snel in de race naar de harde banden, waar flink wat coureurs mee worstelden op vrijdag. Ook Albon had niet de snelheid op deze banden. Of hij of het team besloot om naar deze banden te gaan, liet hij in het midden.

“Toen ik vervolgens naar de mediums ging, had ik vijf á zes rondes de snelheid en vervolgens was de grip weer weg. Ik ben niet blij met deze vier punten”, sluit de sombere Thaise-Brit af.

