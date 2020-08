Hamilton zat in een roes vooraan: ‘Had niet door dat het de laatste ronde was’

Lewis Hamilton won met gemak de Spaanse Grand Prix en boekte zijn 88e overwinning uit zijn carrière. Hamilton is zelf behoorlijk verrast met zijn overwinning. Ook had hij niet in de gaten dat hij begonnen was aan de laatste ronde.

“Ik voelde me goed”, begint Hamilton tegen Martin Brundle na afloop. “Echt een fantastische prestatie van het team. Het was ook best wel verrassend aangezien we vorige week die problemen hadden met de banden. Maar nu weten we wat er gebeurd is en dat heeft ons geholpen om dit resultaat te behalen vandaag”, zegt Lewis Hamilton.

“De bandenmanagement was enorm goed. Ik wist de banden langer te managen dan verwacht. We hadden een eenstopper kunnen doen en we konden naar zachte banden in de laatste stint. Maar ik wilde geen risico’s nemen en gewoon mediums hebben”, aldus Hamilton.

Hamilton had aan het einde van de race een marge van 24 seconde naar Verstappen. Hamilton had het nauwelijks in de gaten dat hij aan de laatste ronde was begonnen. “Maar eigenlijk wilde ik gewoon doorgaan”, sluit de leider van het wereldkampioenschap af.

Valtteri Bottas kende een moeizame race, die veroorzaakt werd door de slechte start van de Fin. “Ik weet niet wat er gebeurde bij de start. Lewis had een goede start en de jongens achter me hadden ook een goede start. En net zoals vorig jaar werd het krap in bocht één. Ik verloor daar een positie en moest vervolgens sneller rijden om de verloren achterstand in te halen. Ik zat vast achter Verstappen, maar je kan hier niet inhalen”, sluit Valtteri Bottas teleurgesteld af.

