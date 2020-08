Binotto stellig: ‘Verhalen dat we Vettel saboteren zijn totale onzin’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemt de verhalen dat het team Sebastian Vettel zou saboteren ‘totale onzin’. Volgens de Italiaan kan Vettel nog steeds op de volledige steun van Ferrari rekenen en is de sfeer binnen het team, ondanks de moeilijke situatie, ‘positief’.

Begin dit seizoen maakte Ferrari bekend dat het contract met Vettel niet verlengd zou worden. Het is een lastig seizoen voor het team en met name voor de viervoudig wereldkampioen, die na vijf races slechts tien punten achter zijn naam heeft staan en daarmee dertiende in het kampioenschap staat. Teamgenoot presteert dit seizoen beter met 45 punten en de vierde plaats in het kampioenschap. De plotselinge mindere prestaties van Vettel, en de problemen die hij in Silverstone had, leidden tot verhalen dat Ferrari hem zou saboteren. Teambaas Mattia Binotto wil daar niets van weten.

“Mijn antwoord is heel simpel: dat is helemaal niet waar”, zegt Binotto stellig tegen Bild. “Allereerst omdat we Sebastian en zijn talent nodig hebben. We hebben hem nodig voor ons succes. Om meer punten te halen in het constructeurskampioenschap hebben we twee succesvolle coureurs nodig. Het is dus precies het tegenovergestelde!”, aldus de Italiaan, die het ‘moeilijk te begrijpen’ vindt wat er met de vorm van Vettel is gebeurd. “Ik denk niet dat daar een directe reden voor is. Als dat zo was, dan hadden we wat gedaan.”

“Sebastian had en heeft nog steeds de volledige steun van Ferrari”, benadrukt Binotto. “Ik begrijp dat er in Duitsland veel is geschreven over vermeende spanningen tussen hem en ons, maar dat is allemaal totale onzin. Hoewel iedereen weet dat het zijn laatste seizoen wordt, gedraagt hij ​​zich heel netjes. Ondanks de moeilijke situatie is de sfeer hier positief”, aldus de Ferrari-teambaas.

Ook over geruchten dat Nico Hülkenberg of Kimi Räikkönen de Duitser dit seizoen nog zouden kunnen vervangen noemt Binotto klinkklare onzin. “Het zou een schande zijn als we zoiets zouden doen. Ferrari zou nooit zo’n beslissing nemen”, benadrukt hij.