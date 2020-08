Hamilton neemt het op voor Vettel: ‘Het toont zijn geweldige karakter’

Lewis Hamilton bewondert het doorzettingsvermogen van Sebastian Vettel. De Brit heeft het met de Duitser te doen, die na dit seizoen bij Ferrari moet vertrekken en de afgelopen tijd geen goede resultaten heeft behaald.

Vettel staat momenteel dertiende in het kampioenschap met slechts tien punten achter zijn naam terwijl teamgenoot Charles Leclerc vierde staat met 45 punten. De viervoudig wereldkampioen lijkt moeite te hebben met de SF1000 en ook de twee races op Silverstone verliepen desastreus voor de Duitser, die slechts één punt pakte. Lewis Hamilton, zijn rivaal in onder andere 2017 en 2018, heeft met hem te doen.

“Ik heb de moeilijke race gezien die hij vorige week had en het enige wat ik kan is me inleven in de positie waarin hij zich bevindt en proberen begripvol te zijn”, zegt Hamilton. “Het is nooit een geweldig gevoel om te horen dat het team niet met je door wil. Wanneer je bij een team komt ga je ervoor. Maar ik vind het geweldig dat hij pusht en het team nog altijd probeert te helpen.”

“Het toont zijn geweldige karakter en zijn toewijding aan het racen”, vervolgt Hamilton. “Ik hoop dat er iets positiefs zal gebeuren voor hem in de toekomst”, besluit hij.