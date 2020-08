Teleurstelling overheerst bij Ferrari na moeizame kwalificatie

Ferrari kende een moeilijke zaterdag in Barcelona, met een negende en elfde plaats. Charles Leclerc wist weer zijn teamgenoot te verslaan, maar was na afloop zeer teleurgesteld over vandaag. Vettel was daarentegen best wel tevreden over zijn kwalificatie, ook al voelde hij zich nog steeds niet op zijn gemak in zijn SF1000.

“Ik ben erg teleurgesteld over vandaag” begint Charles Leclerc tegen F1. “Het zit vanaf de zesde plaats allemaal dicht op elkaar. Ik worstelde enorm met de voorkant vandaag. We moeten gaan onderzoeken waarom we hier last van hadden”, zegt de Monegask.

“Vandaag was gewoon slecht. Hopelijk gaat het morgen beter”, sluit Leclerc af.

Vettel wist zich weer niet te kwalificeren voor Q3. Voor de derde keer dit seizoen kwalificeerde de viervoudig wereldkampioen zich op de elfde positie. Ferrari hoopte door Vettel een nieuw chassis te geven, meer vertrouwen te kunnen geven. Toch voelde Vettel zich niet op niet 100 procent op zijn gemak. “Ik voelde me niet comfortabel. Het werd gedurende de kwalificatie wel beter, maar het mocht niet baten”, zegt Sebastian Vettel tegen Ziggo Sport.

De Duitser miste Q3 bij 0.002 seconde. “Het zit allemaal dicht op elkaar. Ik probeer positief te blijven en we gaan zien hoe het morgen gaat”, aldus de Duitser.

