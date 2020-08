Brawn over race op alternatieve lay-out Bahrein: ‘Kans om iets speciaals te doen’

Alles is anders dit jaar door de corona-pandemie, zo ook de samenstelling van de Formule 1-kalender. Het circuit in Bahrein heeft verschillende configuraties die een Grade One-status hebben. Het was wat F1-topman Ross Brawn betreft dan ook een no-brainer om voor de tweede race de buitenste ring te nemen: “Dit was een kans om iets speciaals te doen.”

De configuratie, door sommigen een (bijna)oval genoemd, het leverde op social media al meteen discussie op. Het betreft geen pure oval (kombaan), maar daar heeft deze configuratie van het Bahrain International Circuit met een beetje goede wil toch wel wat van weg: het gaat namelijk op de buitenste baan, die gekenmerkt wordt door lange rechte stukken en weinig bochten.

Er zal een week na de race op de gewone configuratie geracet worden. “We hadden ook de makkelijke weg kunnen kiezen en niets nieuws gedaan kunnen hebben”, aldus Brawn tegen Motorsport.com. “Maar we kregen een sterk gevoel dat we met deze baan de kans kregen om dit te doen. We zijn er uiteindelijk voor de fans en om spektakel te leveren. We denken dat deze lay-out dat kan leveren, extra intrige in de aanloop naar de race.”

“We hebben alle opties overwogen, de conclusie was dat de buitenste baan een mooie mix van snelheid en snelle rondes heeft en bovendien genoeg verschilt van de layout die een week eerder gereden wordt. Ik denk dat dit de beste keuze is en dat iedereen er plezier aan zal beleven als we back-to-back gaan in december in Bahrein.”