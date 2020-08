Bevestigd: Tweede GP in Bahrein wordt nachtrace op ‘oval’

De tweede Grand Prix van Bahrein van 2020, officieel de Sakhir Grand Prix, wordt definitief op de ‘oval’-configuratie van het circuit gehouden.

Dat heeft de Formule 1-organisatie bevestigd. Het betreft overigens geen pure oval (kombaan), maar daar heeft deze configuratie van het Bahrain International Circuit met een beetje goede wil toch wel wat van weg: het gaat namelijk op de buitenste baan, die gekenmerkt wordt door lange rechte stukken en weinig bochten.

Het ‘nieuwe’ circuit is één van de configuraties van het circuit in Bahrein met de vereiste Grade 1-licentie, dus qua regelgeving en veiligheid zit het goed. De ‘oval’-configuratie meet 3.543 kilometer (vergeleken met 5.412 kilometer van het gebruikelijke circuit) en is het op één na kortste circuit uit de recente Formule 1-geschiedenis, met Monaco dat 3.337 kilometer is. Daar is dit jaar echter niet geracet.

De race op de ‘oval’ wordt op 6 december gehouden, een week na de normale Grand Prix van Bahrein. Het wordt ‘een echte nachtrace’, meldt de Formule 1, met de kwalificatie en race die later gehouden worden dan normaal in Bahrein. Een rondje over dit circuit duurt volgens de simulaties tussen de 55 en 60 seconden. De race op zondag zal 87 ronden tellen, het meest van allemaal.

“We hebben verschillende andere configuraties overwogen en denken dat het gebruik van het ‘buitenste circuit’ de grootste uitdaging biedt voor de teams – en voor het meeste spektakel voor de fans zal zorgen”, zegt Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1. “De rondetijden zullen immers razendsnel zijn, en de topsnelheden hoog.”

