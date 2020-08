F1 maakt kalender 2020 rond: terugkeer Turkije, dubbel in Bahrein en finale in Abu Dhabi

Na weken van geruchten over de terugkeer van Istanbul Park op de kalender is het nu officieel: de GP van Turkije is na negen jaar terug in de Formule 1. Verder wordt het seizoen afgesloten met een dubbel in Bahrein en de finale in Abu Dhabi.



De GP van Turkije werd tussen 2005 en 2011 verreden op het circuit net buiten Istanbul. Kimi Räikkönen won de eerste editie en Sebastian Vettel de laatste in 2011. De Grand Prix zal verreden worden in het weekend van 13 tot 15 november.

Ook is er nu meer duidelijkheid gekomen over de invulling van de laatste races van seizoen 2020. Na Turkije worden er twee races in Bahrein georganiseerd, op 29 november en 6 december. De laatste race van het seizoen zal nu op 13 december plaatsvinden in Abu Dhabi.

