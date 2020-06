Brawn denkt aan dubbel in Bahrein: ‘Kunnen daar zelfs een soort oval-race houden!’

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, sluit niet uit dat de sport aan het eind van het door corona verstoorde seizoen ook nog een dubbelnummer in Bahrein afwerkt. Een voordeel, behalve het gunstige weer? De talloze configuraties van het circuit aldaar. Tot aan een ‘bijna-oval‘ aan toe.

Dat verklaart Brawn in een uitgebreid interview met Formula1.com, met de Engelsman die onder meer ingaat op de mogelijkheid van een double header in Bahrein.

De Formule 1 trapt haar uitgestelde seizoen begin juli af in Europa en wil het dan na tussenstops in Eurazië, Azië en Amerika afsluiten in het Midden-Oosten.

Door het gunstige klimaat kan daar ook als het in Europa al winter is nog geracet worden, terwijl de veronderstelling is dat de lokale overheden niet onwelwillend tegenover de races staan. Met de Formule 1 die inzet op 15 tot 18 races, kan er in het Midden-Oosten zo indien nodig ook nog een inhaalslag worden gemaakt. “Het voordeel van Bahrein is daarbij dat er veel circuitconfiguraties zijn.”

“We zouden dus naar Bahrein kunnen gaan en op twee ‘verschillende’ circuits kunnen racen”, zegt Brawn. “Er is zelfs een soort bijna-oval, daarop racen zou heel spannend zijn”, denkt hij. Volgens Brawn voldoen alle configuraties van het Bahrain International Circuit aan de relevante FIA-veiligheidseisen. “Dus die optie hebben we mooi op zak.”

Behalve dat er wordt gedacht aan een dubbele race in Bahrein, vertelt Brawn dat er ook nog altijd een kans bestaat dat er na de eerste 8 aangekondigde Grands Prix nog meer Europese races volgen. “Er is een mooi aantal Europese circuits waarmee we nog één of twee ronden aan de kalender kunnen toevoegen”, zegt hij. “We gaan echter nog niks aankondigen, want we zijn nog in gesprek.”

